„Es gibt auch eine Zugverbindung nach Erlangen“: Kritik an Kanzler Scholz nach Flugzeug-Anreise

Von: Katarina Amtmann

Olaf Scholz landete am Donnerstag am Nürnberger Flughafen, für ihn ging es weiter zu Siemens nach Erlangen. Doch an der Anreise gab es Kritik.

Nürnberg - Hoher Besuch in Nürnberg: Am Donnerstag, 13. Juli, ist Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Albrecht-Dürer-Flughafen gelandet. Das teilte der Airport selbst auf Facebook mit.

Bundeskanzler Olaf Scholz besucht Siemens in Erlangen

Am Nachmittag stand dann der Besuch des Fertigungsstandortes von Siemens in Erlangen auf dem Programm, wie der Flughafen weiter mitteilte.

„Es gibt auch eine Zugverbindung nach Erlangen“: Kritik an Flug von Olaf Scholz nach Nürnberg

„Es gibt auch eine Zugverbindung nach Erlangen“, kommentiert jemand den Beitrag und eine weitere Person fügt hinzu: „Bei allem Termindruck des Kanzlers. Knapp 3 Stunden mit dem ICE Sprinter wären auch ein Option gewesen und man würde ein gutes Statement setzen.“ Ein Mann kommentiert den Facebook-Beitrag schlicht mit den Worten: „Soviel zum Thema Umwelt“

Olaf Scholz landete am Donnerstag, 13. Juli, in Nürnberg. Der Kanzler hatte mehrere Termine in Bayern. © IMAGO / Zink / Panama Pictures (Collage: Merkur.de)

Bundeskanzler Scholz in Bayern: Kanzlergespräch in Füssen - Bürger stellen Fragen

Am Abend ging es für Scholz dann noch zu einem weiteren Termin in Bayern. Im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen fand das „Kanzlergespräch“ statt. EIngeladene Bürger konnten dabei ihre Fragen an den SPD-Politiker stellen. Darüber berichtet unter anderem die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Beamten gewährleisteten einen störungsfreien Verlauf der Veranstaltung. (kam)

