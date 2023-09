Zahnarzt aus Bayern soll Kassenärztliche Vereinigung um mehrere Millionen Euro gebracht haben

In Nürnberg steht ein Zahnarzt aus München vor Gericht, da er die Kassenärztliche Vereinigung um mehrere Millionen Euro betrogen haben soll.

Nürnberg - Um Millionen von Euro soll ein Zahnarzt aus München die Kassenärztliche Vereinigung betrogen haben, indem er über mehrere Jahre Behandlungen falsch abgerechnet haben soll. Am Montag (4. September) stand der 60-Jährige deshalb vor dem Landgericht Nürnberg und gab die Vorwürfe vollständig zu, wie eine Justizsprecherin erklärte.

Die für Betrug im Gesundheitswesen zuständige Generalstaatsanwaltschaft in Nürnberg wirft dem Mann vor, zwischen 2014 und 2020 in 25 Fällen Geld für Leistungen kassiert zu haben, die er größtenteils nicht erbracht hatte. Dadurch sei ein Schaden von fast 3,2 Millionen Euro entstanden.

Münchner Zahnarzt vor Gericht: Es geht um Millionen-Beträge

Das Motiv für den Abrechnungsbetrug blieb auch nach der Aussage des Angeklagten am Montag unklar. Laut der Anklage waren in vielen Fällen die Patientinnen und Patienten nur einmal wegen eines Notfalls in seiner Praxis. Deren Versichertenkarten soll der Beschuldigte selbst eingelesen und dann Behandlungen in Quartalen abgerechnet haben, in denen diese gar nicht bei ihm gewesen seien. Auch für Mitarbeitende der Praxis oder Angehörige soll er Leistungen in Zeiträumen geltend gemacht haben, in denen diese gar nicht bei ihm gewesen sein sollen.

Dass er die Daten manipuliert habe, habe der Angeklagte vor Gericht gestanden, sagte die Justizsprecherin. Zum Teil habe er aber auch Behandlungen nicht abgerechnet, die er tatsächlich vorgenommen habe. Als Begründung habe der 60-Jährige vor Gericht ausgesagt, dass die Abrechnungen seine Schwäche gewesen seien. Seine Praxis in München habe er Anfang des Jahres an einen Nachfolger übergeben.

Prozess vor Landgericht Nürnberg: Mehrere Zeugen sind geladen

Für den Prozess sind sieben Verhandlungstage angesetzt. Mehrere Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeitende der Praxis sollten aussagen. Nachdem der 60-Jährige aber ein umfangreiches Geständnis abgelegt hat, könnte das Verfahren verkürzt werden. (ly/dpa)

