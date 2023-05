Wohnungsbrand in Nürnberg: Mehrere Verletzte – Gebäude evakuiert

Von: Felix Herz

In Nürnberg ist ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen. Nach ersten Angaben von vor Ort gab es mehrere Verletzte. Eine Person soll schwerverletzt sein. © NEWS5 / Grundmann

In einer Nürnberger Wohnung ist ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Menschen wurden ersten Angaben zufolge verletzt, eine Person sogar schwer.

Update vom 11. Mai, 16.23 Uhr: Die Polizei hat die Zahl der Verletzten inzwischen nach oben korrigiert und spricht von vier Personen. Eine Verletzte wurde demnach mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Polizei teilte außerdem mit, dass man mittlerweile davon ausgehe, dass das Feuer im Keller des Hauses ausgebrochen war.

Feuer in Nürnberg: Mehrere Personen verletzt

Erstmeldung vom 11. Mai: Nürnberg – In einem Mehrfamilienhaus in Nürnberg ist am frühen Donnerstagnachmittag, 11. Mai, ein Feuer ausgebrochen. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Die Polizei sprach laut ersten Erkenntnissen von einem Schwerverletzten und drei Leichtverletzten mit einer Rauchgasvergiftung.

Auch über Twitter informierte die Polizei über den am Nachmittag noch laufenden Feuerwehreinsatz in der Donaustraße. An der Adresse seien rund 60 Bewohnerinnen und Bewohner gemeldet, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Mittelfranken.

Die Ursache für den Brand war zunächst noch unklar. Die Polizei bat, den Bereich um den Brandort im Süden der Stadt weiträumig zu umfahren. Das Feuer wurde demnach gegen 14.15 Uhr gemeldet.

Feuer in Nürnberger Mehrfamilienhaus ausgebrochen: Bewohner evakuiert

Nach Angaben der Polizei wurden die Bewohner des betroffenen Mehrfamilienhauses evakuiert. Sie kamen in einem bereitgestellten Bus unter. (fhz mit Material von dpa)

