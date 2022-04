Unglücks-Pitbull findet nach Jahren in Tierheim endlich eine „Mama“ - jetzt musste er trotzdem sterben

Von: Helena Grillenberger

Nach sieben Jahren im Tierheim starb der Pitbull Scofeald am Dienstag. (Symbolbild) © Michael Felix/imago

Nach über sieben Jahren, die der Pitbull Scofeald nicht vermittelt werden konnte, musste sich das Tierheim Erlangen nun von dem Hund verabschieden. Auf Facebook trauern sie um ihren langjährigen Gast.

Erlangen - Mehr als sieben Jahre lang lebte der Pitbull Scofeald im Tierheim Erlangen. Jetzt musste sich die Einrichtung schweren Herzens von ihrem langjährigen Gast verabschieden und ihn „über die Regenbogenbrücke ziehen lassen“. Am Dienstag, 29. März, starb der Pitbull.

Der Hund habe „viel Pech in seinem Leben gehabt“, schreibt das Tierheim in einem Facebook-Beitrag. Er habe während seiner ersten Lebensjahre oft den Besitzer gewechselt, 2015 wurde er dann vom Ordnungsamt beschlagnahmt und ins Erlanger Tierheim gebracht.

Tierheim Erlangen: Hier fand der Pitbull eine „Mama“

„Ab diesem Zeitpunkt kehrte zum ersten Mal etwas Ruhe in sein Leben“, so das Tierheim über den Pitbull, der zur Kategorie 1 der Listenhunde zählt. Denn im Tierheim habe es für ihn endlich so etwas wie einen geregelten Tagesablauf gegeben. Außerdem habe er in der ehrenamtlichen Helferin Gaby „auch zum ersten Mal eine ‚Mama‘“ gefunden. Jahrelang habe sich Gaby aufopferungsvoll um den Pitbull gekümmert, ihn für Gassigänge abgeholt und abends mit ihm gekuschelt.

„Mach‘s gut Scofeald. Wir werden dich nie vergessen und wünschen dir in deinem neuen Leben alles Gute“, verabschiedet sich das Tierheim auf Facebook von ihrem Schützling, dem es wie vielen anderen Hunden erging.

Tierheim Erlangen: Pitbull hatte es nicht leicht

Tierpfleger Knobl erklärt gegenüber inFranken.de: „Als Pitbull der Kategorie 1 der Listenhunde hatte er es nicht leicht.“ Demnach seien seine Vorbesitzer in der Kampfhundszene einschlägig bekannt gewesen. Die Hunderasse darf in Bayern nicht gehalten werden, weshalb das Tierheim bei seinen Versuchen, ihn zu vermitteln, auch in anderen Bundesländern nach neuen Besitzern gesucht habe.

Auch Gaby, die „sofort alles stehen und liegen“ gelassen hätte, „wenn etwas mit dem Hund passiert wäre“ habe versucht, eine Sondergenehmigung für den Hund zu bekommen. Das allerdings habe der Freistaat abgelehnt. „Scofeald war immer lieb und nie aggressiv, wir hätten es Gaby wirklich gegönnt, die Sondergenehmigung zu bekommen und haben dafür alle Hebel in Bewegung gesetzt“, so der Tierpfleger.

Unter dem Facebook-Post des Tierheims findet sich auch ein Kommentar von Gaby. „Was von meinem Hund heute bleibt, ist ein Maulkorb. Und den hat er nie gebraucht...“, schreibt Scofealds „Mama“ dort. (hgr)

