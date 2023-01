Fahranfänger (18) löst tödlichen Verkehrsunfall aus und schwebt selbst in Lebensgefahr

Von: Thomas Eldersch

Vom Golf des 18-Jährigen ist nicht mehr viel übrig. © NEWS5 / Oßwald

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend nördlich von Erlangen. Ein 18-Jähriger geriet in den Gegenverkehr und es kam zum Zusammenstoß mit einem Benz.

Mühlhausen – Am Mittwochabend, 18. Januar, ereignete sich im Landkreis Erlangen-Höchstadt ein schwerer Verkehrsunfall. Ein junger Golf-Fahrer geriet in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Mercedes zusammen. In der Folge des Unfalls starb ein Mensch und zwei weitere wurden teils lebensgefährlich verletzt.

Tödlicher Unfall bei Mühlhausen: 18-jähriger Golf-Fahrer rammt entgegenkommenden Mercedes

Nach Angaben der News-Agentur News5 ereignete sich der Unfall auf der Staatsstraße 2260 bei Mühlhausen. Ein 18-jähriger Fahranfänger war mit seinem VW Golf unterwegs und geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kam ihm ein 55-jähriger Mercedesfahrer und seine 38-jährige Beifahrerin entgegen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Dabei wurde der Golf von der Fahrbahn auf die angrenzende Wiese geschleudert.

Durch den heftigen Aufprall wurde der 18-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Erst die später eintreffende Feuerwehr konnte ihn befreien, indem sie ihn aus dem Wagen schnitt. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren. Der 55-jährige Mercedesfahrer musste den Unfall mit seinem Leben bezahlen. Er wurde ebenfalls in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Seine Begleiterin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und ebenfalls in eine angrenzende Klinik gebracht.

Straße nach tödlichem Unfall gesperrt

Nach Angaben von News5 wurde für die Bergungsmaßnahmen und Unfallaufnahme die Staatsstraße komplett gesperrt. Die Polizei untersucht jetzt, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Ein Gutachter unterstützt die Beamten dabei. (tel)

