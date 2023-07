„Wir lassen nicht locker!“ Klimaaktivisten wollen Norisringrennen stoppen – Protestaktionen angekündigt

Von: Nikolas Pelke

Teilen

Fränkisches Monaco oder fragwürdiges Höllenspektakel: Am Norisringrennen scheiden sich die Geister. Klimaschützen wollen am Wochenende gegen den Rennzirkus protestieren. © Ralf Schedlbauer / Stadt Nürnberg

Klimaaktivisten fordern das Ende des Norisringrennens und kündigten Protestaktionen schon zum Auftakt des Rennwochenendes an.

Nürnberg - Das Norisringrennen ist Kult in Nürnberg. Schnelle Rennwagen und Motorräder brettern schon seit den Anfängen der Republik einmal im Jahr über den engen Stadtkurs am Dutzendteich im Schatten der Zeppelintribüne. Schon häufig hat sich das fränkische Monaco dabei gegen Kritik wehren müssen. Im Rahmen der „MeToo“-Debatte standen beispielsweise vor fünf Jahren plötzlich die relativ leicht bekleideten „Grid Girls“ als vermeintliche Lustobjekte zur Disposition. Aktuell kritisieren selbsternannte Klimaretter das Stadtrennen und sprechen von einem fragwürdigen Höllenspektakel.

Cycling Rebellion: Klimaschützer wollen mit Rädern zum Norisring fahren

Mit einer „Cycling Rebellion“ wollen Gegner jetzt schon zum Auftakt des Rennens am Freitagnachmittag mit dem Fahrrad einen unfreundlichen Besuch abstatten. Leider habe die Stadt die Forderung nach einem sofortigen Stopp des Rennzirkus ignoriert, schreiben „Extinction Rebellion“ unter der Überschrift „Stoppt das Norisringrennen!“ im Vorfeld des beliebten Motorsportspektakels. Nürnberg toleriere nicht nur das „sinnfreie Abfackeln von Unmengen von Benzin“. Die selbsternannten Klimarebellen verweisen auch auch auf die Gefahren des Feinstaubs. Selbst vor den gesundheitlichen Folgen des satten Sounds der starken Motoren, bei denen eingefleischte Tourenwagen-Fans erst richtig in Wallung geraten, warnen die Klimaschützer.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Klimarebellen fordern Drahtesel statt Rennautos beim Norisringrennen in Nürnberg

Statt der Motormonster sollten lieber Drahtesel über den Norisring rauschen, findet beispielsweise Karim Abu-Omar vom Nürnberger Ableger der radikalen Umweltschutzbewegung mit der alarmierenden Sanduhr im Wappen. „Ich bin Sportwissenschaftler an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen und forsche zu den Klimafolgen im Spitzensport“, sagt Abu-Omar und erzählt, dass selbst Großereignisse wie Olympia wegen des gigantischen CO2-Fußabdruckes eigentlich nicht mehr zeitgemäß seien.

Selbst Fußball-Weltmeisterschaften oder Tennis-Turniere in Wimbledon müssten vor dem Hintergrund des Klimawandels auf den Prüfstand. Bei fossilen Motorsportrennen wie am Norisring sei der ökologische Schaden geradezu offensichtlich, sagt der 52-jährige Wissenschaftler, der vor fast fünf Jahren zum Klimaaktivisten geworden ist.

Rund 150 Teilnehmer zu Protestaktionen in Nürnberg erwartet

Neben dem Fahrrad-Protest zum Auftakt am Freitagnachmittag sei auch eine Mahnwache am Sonntag in der Nähe der Rennstrecke geplant. „Wir rechnen jeweils mit rund 150 Teilnehmern.“ Neben den Klimarebellen würden auch Naturschützer und Anhänger von „Fridays for Future“ zu der Rennstrecke beim Dutzendteich im Rahmen der angemeldeten Demonstration radeln.

Nürnberger Grüne fordern Elektro-Rennwagen für Norisringrennen

Derweil hinterfragen auch einflussreiche Fraktionen im Nürnberger Stadtrat wie die Grünen das traditionelle Motorsportspektakel auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände. „Wir sprechen uns für ein elektrisches Rennen aus“, teilte die Ökopartei im Vorfeld mit und lobte bei aller Kritik die Bemühungen der Stadt, die Rennveranstaltung am Wochenende mit rund 100.000 Fans umweltfreundlicher zu machen.

„So ein Autorennen im Herzen der Stadt macht doch überhaupt keinen Sinn“, findet dagegen Abu-Omar und glaubt fest daran, dass der Protest gegen den Rennzirkus in Nürnberg weiter wächst.

„Wir tun viel für Nachhaltigkeit. Unser Treibstoffe bestehen zum Beispiel nur aus 50 Prozent fossiler Brennstoffe“, verteidigt dagegen DTM-Sprecher Oliver Runschke den Motorsportevent und kündigt an, dass die Rennserie bis 2026 komplett auf fossilfreie Kraftstoffe setzen wolle. Wie andere Sportgroßveranstaltungen setze auch der Motorsport darüber hinaus auf Müllvermeidung. Beispielsweise würden überall kostenlose Wasserspender aufgestellt, damit weniger Plastikmüll durch Wasserflaschen entsteht.

Klimaschützer: „Wir lassen nicht locker!“

„Wir lassen nicht locker. Das muss aufhören“, sagt dagegen Abu-Omar von der radikalen Klimaschutzbewegung „Extinction Rebellion“ aus England. Mit extremen Störversuchen des Autorennens rechnet Abu-Omar an diesem Wochenende in Nürnberg aber nicht. Allerdings könne er auch nicht seine Hand dafür ins Feuer legen, dass nicht eventuell doch unerwartet spontane Versuche unternommen werden, die Raserei im Rahmen der Proteste zu stoppen.

Von Gottschalk über die Dassler-Brüder bis hin zu Dürer: Das sind die zehn berühmtesten Franken Fotostrecke ansehen

Die Klimaschützer-Szene werde immer heterogener und die Aufmerksamkeit für Protestaktionen rund um Sportereignisse nehme zu. Das habe sicherlich auch mit der medialen und gesellschaftlichen Aufmerksamkeit für den Spitzensport zu tun. Abu-Omar setzt dagegen auf Vernunft und hofft auf den langfristigen Erfolg der Proteste. „Will Nürnberg wirklich jedes Jahr zum Mekka zigtausender ‚Petrolheads‘ werden, die die Klimakatastrophe und ihre brutalen Folgen ignorieren?“, fragt der Forscher, der auch in den letzten beiden Jahren gegen das Rennen in Nürnberg friedlich mit seinem Fahrrad demonstriert hat.

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.