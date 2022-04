Fahrradfahrer aus Mittelfranken stürzt – er geht in die Arbeit und stirbt

Von: Thomas Eldersch

Teilen

In Schwabach ereignete sich in der Früh ein Fahrradunfall. Das Opfer ging danach in die Arbeit und verstarb wenig später. © Andreas Maier/dpa/Symbolbild

Nach einem Fahrradunfall in Schwabach ist ein Mann wohl so schwer verletzt worden, dass er kurze Zeit später verstarb. Die Polizei sucht Zeugen.

Schwabach – Zu einem folgenschweren Fahrradunfall kam es am Montagmorgen in Schwabach. Ein Mann stürzte wohl schwerer als erwartet. Zunächst ging es ihm noch gut. Doch wenige Zeit später verstarb der 50-Jährige. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Fahrradunfall in Schwabach: Mann geht nach Sturz in die Arbeit

Der verunglückte Radler war am Montagmorgen gegen 6.15 bis 6.30 Uhr auf dem Weg in die Arbeit, schreibt das Polizeipräsidium Mittelfranken in einer Pressemitteilung. Als er auf einem abgesetzten Radweg parallel zur Rother Straße unterwegs war, geschah das Unglück. Etwa 100 Meter vor der Einmündung zur Straße Am Vogelherg stürzte der 50-Jährige.

Er war mit einem silbergrauen Fahrrad unterwegs und stürzte auf die Fahrbahn, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Kurze Zeit später fand ihn ein Arbeitskollege auf dem Bauch liegend vor. Wie es zu dem Unfall kam, wusste der Arbeitskollege allerdings nicht. Beide machten sich daraufhin auf den Weg in die Arbeit.

Fahrradunfall in Schwabach: Mann stirbt wenig später in der Arbeit

Dort angekommen, verschlechterte sich im Laufe des Vormittags der Zustand des 50-Jährigen. Er wurde bewusstlos. Hinzugerufene Rettungskräfte leiteten sofort eine Reanimation ein. Die Wiederbelebungsversuche blieben aber ohne Erfolg. Er verstarb noch vor Ort. Die Polizei geht davon aus, dass sein Tod mit dem Sturz in der Früh zusammenhängt.

Um zu klären, wie es genau zu dem Unfall kam, sucht die Polizei Zeugen des Unfalls. Wer zwischen 6 Uhr und 6.30 Uhr in der betreffenden Gegend war, soll sich bei er PI Schwabach melden. Die Telefonnummer lautet (0 91 22) 92 70. (tel)