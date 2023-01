Radfahrer gerät von Gehsteig auf Straße: Autofahrerin kann nicht mehr bremsen – Mann stirbt

Von: Katarina Amtmann

Eine Autofahrerin erfasste einen Radfahrer. © vifogra / Besold

Ein Radfahrer starb bei einem Unfall in Falkendorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt). Es war nicht der einzige tödliche Unfall in Mittelfranken am Mittwoch.

Aurachtal - In Mittelfranken hat sich am Mittwoch, 18. Januar, ein tödlicher Unfall ereignet. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung erklärte, kam ein Radfahrer ums Leben.

Radfahrer gerät auf Straße in Falkendorf – er stirbt beim Zusammenprall mit einem Auto

Demnach geschah der Unfall in Falkendorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt). Ein 78-Jähriger befuhr gegen 18.50 Uhr mit dem Fahrrad entgegen der Fahrtrichtung einen Gehweg entlang der Hauptstraße (Staatsstraße 2244) in Richtung Münchaurach. Nahe der Abzweigung in Richtung Buch geriet er aus noch unbekannter Ursache mit seinem Fahrrad auf die Fahrbahn. Dort kollidierte er mit dem Auto einer 69-Jährigen.

Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er starb. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Radfahrer stirbt bei Unfall in Falkendorf – zweiter tödlicher Unfall am Mittwoch

Die Staatsstraße musste bis circa 21.15 Uhr komplett gesperrt werden. „Beamte der Polizeiinspektion Herzogenaurach übernahmen die Unfallaufnahme. Darüber hinaus waren Kräfte der Feuerwehr Falkendorf im Einsatz. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zogen die Polizeibeamten außerdem einen Unfallsachverständigen hinzu“, so die Polizei weiter.

Es war der zweite tödliche Unfall in Mittelfranken am Mittwoch. Nahe Mühlhausen verursachte ein Fahranfänger einen Autounfall. Eine Person starb, zwei weitere wurden lebensgefährlich verletzt. (kam)

