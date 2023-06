„Abwarten und die Pfoten still halten ist nicht ihre Stärke“: Hündin sucht Zuhause – außerhalb Bayerns

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Seit Mitte Mai befindet sich Hündin Mira im Nürnberger Tierheim. Der Pitbull Terrier sucht ein neues Zuhause - außerhalb von Bayern.

Nürnberg - Mira befindet sich seit Mai im Tierheim Nürnberg und sucht ein neues Zuhause. Doch die Hündin darf in Bayern nicht vermittelt werden, wie das Tierheim in einem Facebook-Post erklärt.

Name Mira Rasse Pitbull Terrier Geschlecht weiblich Alter 5 Jahre Kastriert nein Im Tierheim seit 16. Mai 2023

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Selbstbewusste Hündin sucht neues Zuhause - „Sie sucht aktive Leute“

„Sie kam als Beschlagnahme zu uns ins Tierheim. Hier zeigt sich Mira selbstbewusst, aber freundlich zu jedem“, schreibt das Tierheim über den Pitbull Terrier. Die Hündin verhalte sich beim Gassigehen vorbildlich, für ihre Artgenossen, Jogger oder Radfahrer interessiere sie sich nicht groß.

Grundgehorsam sei bei der Hündin auch vorhanden, man sollte nur noch etwas an ihrer Geduld arbeiten, „denn abwarten und die Pfoten still halten ist nicht ihre große Stärke“, so das Tierheim weiter. „Sie sucht aktive Leute, gerne mit größeren Kindern, die Spaß haben Mira körperlich und geistig auszulasten.“ Kleintiere und Katzen sollten nicht in ihrem neuen Zuhause leben.

Hündin Mira sucht ein neues Zuhause - außerhalb von Bayern. © Tierheim Nürnberg

Mira, Gimich und Alfi: Tierheim Nürnberg sucht Zuhause für Hunde

„Wir denken, dass Mira nach Eingewöhnung auch mal ein paar Stunden alleine bleiben kann“, so das Tierheim weiter. Neben Mira suchen auch noch Hunde-Oma Gimich und Kangal Alfi ein Zuhause. Wer einem der Hunde ein neues Zuhause geben möchte, füllt bitte den Interessentenbogen des Tierheims aus. (kam)

Happy End: Diese Hunde fanden ein neues Zuhause Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.