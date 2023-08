„Wurde leider nicht vermisst“: Papagei Gandalf landet im Tierheim

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Graupapagei Gandalf sucht ein Zuhause. © Tierheim Nürnberg

Gandalf kam als Fundtier ins Nürnberger Tierheim und wurde nicht vermisst. Nun wird ein neues Zuhause für den Graupapagei gesucht.

Nürnberg - „Graupapagei Gandalf sucht dringend ein Zuhause!“ Das berichtet das TIerheim Nürnberg Ende Juli auf Facebook. Er kam als Fundtier zu ihnen und „wurde leider nicht vermisst.“

Wird nicht vermisst: Papagei Gandalf wartet im Nürnberger Tierheim auf eine neue Familie

Der Papagei sucht nun dringend ein artgerechtes Zuhause mit Artgenossen. Gandalf sei handzahm, brauche viel Platz und Beschäftigung und „unbedingt Menschen mit Papageien-Erfahrung“, so das Tierheim weiter. Er werde nicht in Käfighaltung und nur mit einem vorhandenen Partner vermittelt, stellt die Einrichtung in dem Facebook-Beitrag klar.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Artgerechtes Zuhause mit Partner gesucht: Wer nimmt Graupapagei Gandalf bei sich auf?

„Wer gibt dem hübschen Mann ein artgerechtes Zuhause mit Partner und ausreichend Beschäftigung?“ fragt das Tierheim in dem Facebook-Beitrag. Wer Interesse hat, kann sich unter der Telefonnummer 0911/9198925 melden. Viele Facebook-Nutzer haben Bekannte oder Freunde unter dem Beitrag markiert, über 270 Menschen haben den Post in nicht einmal 24 Stunden geteilt, um Gandalf zu einem neuen Zuhause zu verhelfen.

Happy End: Diese Hunde fanden ein neues Zuhause Fotostrecke ansehen

Im Tierheim warten auch zahlreiche Hunde auf eine neue Familie, unter anderem Kangal-Oma Gimich, die ihre verbleibende Zeit bei einer neuen Familie verbringen möchte. (kam)

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.