Ohne Corona-Regeln: 1. FC Nürnberg freut sich auf Spiel „wie in alten Zeiten“ - aber ist das auch verantwortbar?

Von: Jennifer Battaglia

Teilen

Am 9. April wird der Club wieder vor vollen Rängen spielen dürfen - alle Coronamaßnahmen fallen weg. © Löb Daniel/dpa

Am 9. April spielt der 1. FCN gegen den SV Darmstadt 98 - das erste Mal seit zwei Jahren vor vollen Rängen. Alle Coronaregeln fallen - der Club freut sich, mahnt aber zur Rücksichtnahme.

Nürnberg - Es soll ein Fußballspiel „wie in alten Zeiten“ werden - das Heimspiel des 1. FC Nürnberg gegen den SV Darmstadt 98 am 9. April im Max-Morlock-Stadion. Voller Vorfreude gibt der Club auf seiner Internetseite bekannt, dass alle Corona-Beschränkungen bis dahin fallen - das erste Mal seit zwei Jahren. Keine 2G- oder 3G-Kontrollen am Eingang, keine Abstandsregeln und Maskenpflicht, kein Alkoholverbot. Volle Ränge sind zu erwarten.

1. FCN: Volle Ränge im Max-Morlock-Station - Die Euphorie ist groß

„Damit dürfen wir endlich wieder auf Anfang stellen“, schreibt der Bundesligazweitligist in seiner Pressemitteilung. „Wie in den guten alten Tagen“. Über 20.000 Karten seien bereits verkauft - 30.000 weitere Zuschauer haben im Station Platz.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Auch auf Twitter äußert sich der Club euphorisch: „Es kribbelt jetzt schon unglaublich, wenn wir daran denken, dass wir unser Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 erstmals seit über zwei Jahren ohne Corona-Regeln durchführen“.

1. FCN-Fanszene: „Ultras Nürnberg“ und „Banda di Amici“ wieder im Stadion

Die organisierte Fanszene reagiert unmittelbar: Die Gruppen „Ultras Nürnberg“ und „Banda di Amici“ haben für den 9. April ihre Rückkehr ins Station angekündigt. Nach eigenen Angaben hatten die Gruppen zwei Jahre lang kein Station von innen gesehen. Die Corona-Maßnahmen waren nicht mit der Einstellung der Fußballfans vereinbar.

Erst kürzlich hatte Nationalspieler Leon Goretzka die Sorge geäußert, dass sich einige Fans durch die Corona-Pandemie vom Fußball abgewendet haben könnten.

„Ein Erlebnis Fußball, wie wir es vor Corona kannten, kann es unter den Voraussetzungen des pandemiebedingten Social Distancing nicht geben“, hieß es in einer Stellungnahme der „Ultras Nürnberg“ im August 2021. „Die Emotionen, wie wir sie ausleben wollen, kann es in unseren Blöcken nur ohne Abstandsregeln oder eine etwaige Maskenpflicht geben.“ Sie sprachen sich klar gegen Zugangsbeschränkungen aus - jeder Dauerkartenbesitzer sollte seinen Stammplatz auch wahrnehmen können.

Alle Corona-Regeln fallen: 1. FCN mahnt zur Rücksichtnahme

Diese Bedingungen sind nun für den 9. April wieder gegeben. Aber auch wenn alle Corona-Regeln fallen, mahnt der Club trotzdem zur Vorsicht: „Bleibt bitte alle dennoch achtsam. Auch wenn es keine Corona-Regeln mehr gibt, nehmt bitte Rücksicht auf jeden, der dennoch vorsichtig bleiben und Abstand halten möchte“, heißt es in der Pressemitteilung im Netz.

Auf Nachfrage von Merkur.de gibt Pressesprecher Christian Bönig an, dass er jeden Zuschauer verstehe, der bei vollen Rängen im ersten Moment ein mulmiges Gefühl habe. „Aber wer möchte, kann die Maske ja weiter tragen“, sagt er. Die Lockerungen sind laut dem Pressesprecher vertretbar. „Blickt man auf die Intensivstationen, geben die Zahlen das her.“ Bönig appelliert trotzdem an die Rücksichtnahme der Fans untereinander. „Die Rücksicht ist ein ganz zentraler Punkt“, so der Pressesprecher weiter. Der Club freue sich sehr, dass nun wieder alle Zuschauer ins Station kommen können.

Wie gestern (30. März) bekannt gegeben wurde, verlängert der 1. FCN die Verträge für Schleimer und Klaus. Im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga traut der Sportdirektor des 1. FCN, Olaf Rebbe, dem Club die Rolle der Überraschungsmannschaft zu. (jb)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.