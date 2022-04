Wegen Automaten-Fehler: Studenten bekommen Semesterticket für 2,07 statt 207 Euro – jetzt die Ernüchterung

Von: Nikolas Pelke

Ein Semesterticket zum Spottpreis sorgte für lange Schlangen vor den Fahrkartenautomaten bei Studenten in Nürnberg und Erlangen. (merkur.de-Collage) © Gregor Bauernfeind/dpa/Manuela Heise - Studentenwerk Erlangen-Nürnberg

Ein Automatenfehler war der Grund für lange Schlangen in Nürnberg und Erlangen. Studenten erhielten ihr Semestertickets zum Schnäppchenpreis.

Update vom 6. April: Die Freude bei zahlreichen Erlanger und Nürnberger Studierenden währte nur kurz. Kein Semesterticket zum Spottpreis von 2,07 statt 207 Euro. Das Ticket hätte so nicht verkauft werden dürfen, es gelte nur der genehmigte und veröffentlichte Tarif, teilte der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) am Mittwoch mit. Zwar gibt es demnach eine Kulanz-Übergangslösung – wer ein halbes Jahr mit dem Semesterticket Bus und Bahn nutzen will, muss aber den vollen Preis bezahlen.

Die Nachricht über das vermeintliche Schnäppchen hatte sich am Montag wie ein Lauffeuer etwa in den Sozialen Medien verbreitet und Massen von Studierenden an die Automaten gelockt. An den teilnehmenden Hochschulen waren im Wintersemester mehr als 50.000 Studierende eingeschrieben. Wie viele sich die Billig-Tickets für 2,07 Euro holten, war auch am Mittwoch (6. April) noch unklar. Mit der Fahrkarte kann man rund um die Uhr den ÖPNV in weiten Teilen Nordbayerns nutzen.

VGN-Semesterticket für 2,07 Euro: Nur Automaten der Deutschen Bahn betroffen

Der Fehler war nur an Automaten der Deutschen Bahn, nicht etwa im Onlineverkauf oder an anderen Automaten aufgetreten. Laut VGN war er aus noch ungeklärter Ursache mit einer neuen Version der Gerätesoftware bereits am vergangenen Freitag aufgespielt worden, am Montag wurde er behoben.

Gemeinsam mit Vertretern der Hochschulen und der Studierenden sei eine Kulanzlösung erarbeitet worden: Bis Ende der Osterferien am 24. April kann man noch mit der fehlerhaften Karte fahren. Danach braucht es aber die reguläre Karte zum vollen Preis von 207 Euro – eine Verrechnung der 2,07 Euro sei aus technischen Gründen nicht möglich. Wer wirklich nur wegen des Spottpreises große Augen bekommen hat und das Ticket während dieser Übergangszeit doch nicht haben will, kann es aber auch zurückgeben und sich die 2,07 Euro erstatten lassen.

VGN-Semesterticket für 2,07 Euro wegen Automatenfehler - Lange Schlangen in Nürnberg

Erstmeldung vom 5. April:

Erlangen/Nürnberg ‒ Über einen Mega-Rabatt für das Semesterticket haben Studenten am Montag (4. April) in Erlangen und Nürnberg nicht schlecht gestaunt. An den Fahrscheinautomaten in beiden Studentenstädten sind die beliebten Semestertickets zum Wochenbeginn plötzlich zum Hammer-Preis von schlappen zwei Euro und sieben Cent zu haben gewesen. Zwischen Hörsaal und Wohnheim hatte sich die Nachricht offensichtlich so rasend verbreitet, dass sich schnell Warteschlangen vor den Ticketautomaten mit den spottbilligen Studenten-Fahrscheinen bildeten.

Der enorme Andrang lässt sich schnell erklären. Normalerweise kostet ein Semesterticket stolze 207 statt 2,07 Euro. Die „Erlanger Nachrichten“ hatten sogar davon berichtet, dass die cleveren Studenten nach einer Weile auf Kartenzahlung umgestiegen sind, weil die wohl restlos überforderten Automaten kein Wechselgeld mehr ausspucken konnten. Viele sollen am Montag sogar gleiche mehrere Semestertickets für Kommilitonen mit Hilfe der entsprechenden Matrikelnummer gelöst haben.

Nürnberg/Erlangen: Schnäppchen-Semesterticket - Vorerst keine Probleme bei Fahrschein-Kontrollen

Gleich nach der „Bescherung“ hat sich der zuständige Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) offensichtlich an die Fehleranalyse gemacht. Das ebenfalls betroffene Studentenwerk Erlangen-Nürnberg hat via Homepage am Dienstag mitgeteilt, dass ein Fehler an den Automaten der „DB Regio“ für die günstigen Fahrscheine gesorgt hätte. Eine Arbeitsgemeinschaft sei dabei, schnellstens eine Lösung zu finden. „Studentenwerk und Studierendenvertretungen bemühen sich um eine Kulanzphase für die Rückabwicklung.“ Zumindest am Tag nach den günstigen Semestertickets sollten Studierende mit dem Schnäppchen-Ticket keine Probleme bei Fahrscheinkontrollen bekommen.

Nürnberg/Erlangen: Ruf nach günstigen Tickets zuletzt immer lauter

Besonders beim zuständigen Verkehrsverbund sollen die Verantwortlichen fieberhaft mit der Schadensbegrenzung beschäftigt gewesen sein, war am Dienstag (5. April) aus informierten Kreisen zu hören. Der Nürnberger Verkehrsverbund dürfte derzeit ohnehin viel mit dem Ruf nach günstigen Fahrscheinen wie dem 9-Euro-Fahrschein der Bundesregierung oder dem kürzlich erst wieder gestoppten 365-Euro-Ticket in der Frankenmetropole um die Ohren haben.

Nürnberg/Erlangen: Basiskarte für 75 Euro muss jeder Student bezahlen

Das Semesterticket in Nürnberg und Erlangen besteht aus einer Basiskarte mit Zusatzoption. Mit dem Basistarif können die Studenten abends und am Wochenende kostenlos den Nahverkehr im gesamten Gebiet der großen Verkehrsverbundes nutzen. Die Kosten für das Basisticket in Höhe von 75 Euro muss jeder Student automatisch über den Studentenwerksbeitrag bezahlen.

Nürnberg/Erlangen: Zusatzticket für mobile Nahverkehr-Flatrate kostet „normalerweise“ 207 statt 2,07 Euro

Wer dazu ein „Rundum-sorglos-Paket“ buchen und damit mit Bussen und Bahnen auch tagsüber günstig unterwegs sein will, muss die relativ teure Zusatzkarte in Höhe von normalerweise 207 Euro zusätzlich erwerben. Genau dieses begehrte Zusatzticket für eine mobile Flatrate hat der Automat am Montag zum erschwinglichen Schleuderpreis von nur zwei Euro und sieben Cent gleich reihenweise ausgedruckt.

Wie viele Semestertickets am Montag in Franken tatsächlich für geschonte Studentengeldbeutel und lachende Studentengesichter gesorgt haben, ist bis zum späteren Dienstagnachmittag unklar geblieben. Erst am Mittwoch will der Verkehrsverbund weitere Details bekanntgeben.

