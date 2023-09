Wegen Rauchverbot: 38-Jähriger rastet aus, bedroht Menschen mit Messer und wirft Flasche aus Fenster

Von: Felix Herz

Ein Mann hat mit einem Messer mehrere Menschen bedroht und eine Flasche aus einem Fenster geworfen. Auslöser war wohl der Hinweis auf ein Rauchverbot. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Ein 38-Jähriger bedroht in Nürnberg mehrere Menschen mit einem Messer. Auslöser war ein Hinweis auf das Rauchverbot.

Nürnberg – Nachdem er angeblich mehrere Personen in Nürnberg mit einem Messer bedroht hat, wurde ein 38-jähriger Mann am Donnerstag, 31. August, von den Spezialeinsatzkräften der Polizei in Gewahrsam genommen. Zeugen berichten, der Vorfall in einem Bürokomplex sei ausgelöst worden, als der Mann auf das Rauchverbot hingewiesen wurde, so ein Polizeisprecher am Freitag, 1. September.

Wegen Hinweis auf Rauchverbot – 38-Jähriger rastet aus, bedroht Menschen mit Messer

In Reaktion darauf begann der Mann, andere Menschen mit einem Küchenmesser zu bedrohen. Polizeibeamte wurden hinzugezogen und isolierten den Bereich rund um das Gebäude. Sie sicherten die Evakuierung der verbleibenden Personen. Während dieser Zeit befand sich der 38-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand, schrie umher und warf eine Glasflasche aus einem Fenster.

Spezialeinheiten verhaften Mann: Atemalkoholtest ergibt Wert von zwei Promille

Spezialeinheiten der Polizei gelang es schließlich, den Mann zu verhaften. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Aufgrund seines instabilen Zustands wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von zwei Promille. Er wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung angeklagt. Die Polizei führt weiterhin Ermittlungen zu dem Vorfall durch. (fhz)

