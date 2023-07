Vom Flugzeug ins Polizeiauto: Musiker am Airport Nürnberg abgeholt – für Festival-Gig

Von: Felix Herz

Teilen

Man könnte es auch ganz schön falsch verstehen: Doch dass Vize am Airport Nürnberg von der Polizei abgeholt wurde, hatte rein musikalische Gründe.

Nürnberg – „Woop-woop, that‘s the sound of da police“, tönt es direkt zu Beginn eines Videos von Vize auf TikTok. Zu sehen: Zwei Polizisten, die vorweg in Richtung eines zivilen Polizeiautos gehen. Man könnte glatt meinen, dass es sich hier um eine heikle Festnahme direkt nach der Flugzeuglandung handelt. Aber nein, das Gegenteil ist der Fall: Vize wird eine echte Premiumbehandlung zuteil.

Vize Vize ist ein Musikprojekt aus Deutschland, bekannt unter anderem für die EDM-Hits „Stars“ und „Glad you came“. Gesicht des Ganzen ist der Schweriner DJ Mario Fiebiger, er hat das Projekt 2018 gemeinsam mit dem Musikproduzenten Vitali Zestovskih gegründet. Auf dem TikTok-Kanal des Projekts sind Videos von Auftritten und von hinter den Kulissen zu sehen.

Vize am Flugzeug von Polizei abgeholt: Grund ist ein Festival am Airport Nürnberg

Nach dem kurzen Intro zu den berühmten Zeilen von KRS-One wird der Zuschauer auch schon schlauer. DJ Mario Fiebiger filmt, wie er im Flugzeug sitzt und beim Landen eine etwas kuriose Ansage hört. „... der wird hier nämlich gleich direkt von der Polizei abgeholt und das ist was Gutes, ich glaub’ Sie haben gleich einen Gig, einen Auftritt, und Sie werden hier direkt zu Ihrem Auftritt gebracht. Das macht hier die Polizei anscheinend“, so scheinbar die Ansprache des Piloten.

Von der Polizei direkt am Flugzeug abgeholt werden – im Falle von Vize war das eine willkommene Premium-Behandlung vor einem Festival-Gig am Airport Nürnberg. © Screenshot vizemusicofficial / TikTok

Anschließend geht es über die Treppe des Flugzeugs raus aufs Landefeld, wo die Musiker direkt von Polizeibeamten begrüßt und nach einem kurzen Identitätscheck auch schon zum Auto gebracht werden.

Hintergrund des Ganzen war das am Airport Nürnberg stattfindende „Garlic Land“-Festival. Dort feierten Anfang Juli knapp 10.000 EDM-Fans zu den Beats von unter anderem Vize, Felix Jaehn, Ofenbach und Öwnboss.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Vize feiert Sonderbehandlung: „So wollte ich schon immer abgeholt werden“

Für Vize selbst war die besondere Abholung direkt am Flugzeug ein großer Spaß. Unter das Video auf TikTok, das inzwischen bereits mehr als 150.000-Likes sammelte, schrieb das Projekt mit einem Lach-Smiley: „So wollte ich schon immer abgeholt werden. Danke Garlic Land Festival“.

Auch die Follower von Vize feiern den kurzen Clip. „Wie geil ist das bitte hahaha“ schrieb zum Beispiel ein TikTok-Nutzer. „Was für ein toller Fahrdienst“ fügte ein weiterer hinzu. Die meisten Likes sammelte aber ein sarkatischer Kommentar, der zeigt, dass eine solche Behandlung durch die Polizei auch eher negativer Natur sein kann: „Ich wurde auch so abgeholt für meinen Auftritt vor Gericht“, heißt es in dem Kommentar. (fhz)

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.