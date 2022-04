Einfach liegengelassen: Junger Mann vermutlich von Auto angefahren - Unfallbeteiligter leistet keine Hilfe

Von: Leyla Yildiz

Bei einem Unfall in Mittelfranken ist ein Mann vermutlich von einem Auto angefahren worden. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

In Mittelfranken ist ein junger Mann offenbar von einem Auto angefahren und schwer verletzt liegen gelassen worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Feuchtwangen - Ein junger Mann ist in den frühen Morgenstunden des Samstags (23. April) in Mittelfranken vermutlich von einem Auto angefahren worden und im Anschluss schwerverletzt liegen gelassen worden. Erst vor Kurzem ereignete sich eine ähnliche Tat im Raum Aichach-Friedberg, als eine Frau ebenfalls von einem Auto erfasst wurde - sie starb an ihren Verletzungen.

Feuchtwangen: Mann vermutlich von Auto angefahren: Unfallbeteiligter flüchtet, ohne Hilfe zu leisten

Nach Angaben der Polizei war im Fall des jungen Mannes der Unfallbeteiligte, ohne Hilfe zu leisten, einfach geflüchtet. Nun sucht die Polizei Zeugen. „Kurz vor 7.00 Uhr entdeckte ein Zeuge eine reglose Person im Straßengraben und verständigte Polizei und Rettungsdienst“, heißt es seitens des Polizeipräsidiums Mittelfranken. „Erst die eintreffende Polizeistreife stellte dann fest, dass der Mann offensichtlich von einem Fahrzeug angefahren worden sein muss. Auch ein Notarzt bestätigte aufgrund des Verletzungsmusters ein Verkehrsunfallgeschehen.“

Der Unfall ereignete sich an der Kreisstraße AN5 zwischen Ungetsheim und Bergnerzell (Landkreis Ansbach). Nach den ersten Ermittlungen der Beamten war der junge Mann auf einer Feier in Bergnerzell und hatte sich gegen 4 Uhr zu Fuß auf den Nachhauseweg nach Ungetsheim gemacht. „Auf dem Weg dorthin muss er dann etwa gegen 4.15 Uhr von einem bislang unbekannten Fahrzeug erfasst worden und mit schweren Verletzungen in den Straßengraben geschleudert worden sein“, berichtet die Polizei weiter. „Der unfallbeteiligte Fahrzeugführer hat sich wohl nicht um den Verletzten gekümmert und ist einfach weitergefahren, ohne Polizei oder Rettungsdienste zu verständigen.“

Feuchtwangen: Mann vermutlich von Auto angefahren - Hubschrauber bringt ihn ins Krankenhaus

Mit einem Hubschrauber ist der Schwerverletzte schließlich ein Krankenhaus gebracht worden. Nun bittet die Polizei Feuchtwangen, alle Zeugen, die etwas von dem Fall mitbekommen oder ein frisch beschädigtes Auto gesehen haben, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise können an die Beamten unter der Telefonnummer (09852) 67 15 0 gerichtet werden. (ly)