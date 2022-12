Haus nach Brand unbewohnbar - Feuerwehrmann verletzt sich bei Löscharbeiten

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Das Haus in Nürnberg ist nach dem Feuer unbewohnbar. © NEWS5 / Oßwald

Der Dachstuhl eines Hauses in Nürnberg brannte völlig aus. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar, da der Dachstuhl einsturzgefährdet ist.

Nürnberg - In der Nacht auf Dienstag, 13. Dezember, brannte in Nürnberg im Stadtteil Bärenschanze der Dachstuhl eines Wohngebäudes. Darüber berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Bewohner wurden durch das Feuer nicht verletzt. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten dagegen leicht - er verdrehte sich das Bein.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Dachstuhl in Nürnberg fängt Feuer und brennt völlig aus

Kurz nach 2.30 Uhr sei die Feuerwehr verständigt worden. Anwohner hatten im Rückgebäude des Wohnhauses in der Austraße Flammen im Bereich des Dachstuhls festgestellt. „Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, bestätigten sich diese Angaben. Die Flammen griffen in der Folge auf den kompletten Dachstuhl des betroffenen Gebäudeteils über“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Einsatzkräfte räumten vorsorglich alle anliegenden Gebäude, die Bewohner wurden zunächst in zwei bereitgestellten Linienbussen der Nürnberger Verkehrsbetriebe untergebracht. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis rund 4 Uhr an. Der Dachstuhl war bis zu diesem Zeitpunkt vollständig ausgebrannt.

Was tun, wenn es brennt? So verhalten Sie sich richtig

Zunächst wurde nur ein Brand an einer Halle in Nürnberg gemeldet. Aufgrund baulicher Mängel breitete sich das Feuer aber weiter aus. Sogar Warn-Apps wurden ausgelöst.

Haus in Nürnberg nach Feuer unbewohnbar - Hoher Sachschaden

Das Haus aktuell nicht bewohnbar, da der Dachstuhl einsturzgefährdet ist. Nach ersten Schätzungen dürfte sich der entstandene Schaden auf einen sechsstelligen Betrag summieren. Die Ursache für das Feuer ist bislang noch unklar. (kam)

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.