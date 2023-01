Vergessene Neujahrszigarre verhindert Dachstuhlbrand in Mittelfranken

Von: Katarina Amtmann

Ausgerechnet eine Zigarre verhinderte einen Dachstuhlbrand (Symbolbild). © IMAGO / YAY Images

In Mittelfranken brach ein Feuer aus. Nur durch Zufall konnte ein kompletter Dachstuhlbrand in Westheim verhindert werden.

Westheim - Ausgerechnet eine vergessene Zigarre hat einen Dachstuhlbrand in Mittelfranken verhindert. Das teilte die Polizei am Sonntag, 1. Januar, mit.

Vergessene Neujahrszigarre verhindert Dachstuhlbrand in Westheim

Demnach war ein 29-Jähriger in der Silvesternacht von einer Feier in Westheim (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) kurz nach Hause zurückgekehrt, weil er seine zum Ritual gewordene Neujahrszigarre dort vergessen hatte. Dabei sah der Mann einen Feuerschein in einer neu errichteten Dachgaube und alarmierte die Feuerwehr.

Verirrte Rakete löst Feuer aus - Mann bemerkt Brand zufällig

Diese rückte mit 70 Kräften an und löschte die Flammen. Nach Angaben der Polizei wäre aus dem kleinen Feuer in dem offenen Dachstuhl mit viel trockenem Holz schon bald ein kompletter Dachstuhlbrand geworden. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar. Die Ermittler vermuten, dass eine verirrte Rakete das Feuer ausgelöst haben könnte. (kam/dpa)

