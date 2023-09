Feuerwehr auf vier Pfoten: Hund bemerkt Brand und rettet damit drei Menschen das Leben

Von: Adriano D'Adamo

Ein Hund bemerkte eine Brand auf den Reichsstadttagen und alarmierte die schlafenden Menschen durch sein Bellen. Eine Frau und zwei Kinder konnten sich so rechtzeitig retten.

Rothenburg ob der Tauber – Beim Zelten lauern viele Gefahren auf den Menschen. Das Wetter, Tiere oder auch Feuer. Eine Gruppe ist noch rechtzeitig einem Brand in Rothenburg ob der Tauber bei Ansbach entkommen. Das haben sie einem Hund zu verdanken, der sie rechtzeitig alarmierte.

Brand auf den Reichsstadttagen: Frau und zwei Kinder gerettet

Der Hund bemerkte das Feuer am Sonntag (3. September). Den ersten Erkenntnissen zufolge habe eine unbekannte Person in der Nacht auf den Sonntag das Zelt in Brand gesetzt, sagte ein Polizeisprecher. Der Hund alarmierte die schlafenden Personen durch sein Bellen.

Durch das Bellen wurden eine 55-jährige Frau und zwei Mädchen im Alter von 14 und 15 aufgeweckt und auf den Brand aufmerksam. Sie haben sich daraufhin ins Freie begeben. Der Brand fand bei den Reichsstadttagen auf der Festwiese im Lager der „Ritterschar 1274“ statt. (adda/dpa)

