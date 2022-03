Zwei Nürnberger im Dating-Hotel: Karlheinz und Karl Heinz suchen die große Liebe

Von: Helena Grillenberger

Karlheinz (l.) und Karl Heinz, genannt Kalle, aus Nürnberg sind am Montag bei „First Dates Hotel“. © RTL

Im Fernsehen suchen zwei Nürnberger die große Liebe: Dabei teilen sie nicht nur den Wunsch nach einer Beziehung sondern auch Vornamen und Heimatort.

Nürnberg - Wenn Roland Trettl mit dem roten Cabrio anrauscht, weiß der VOX-Zuschauer: Es ist Zeit für die Liebe. In der Dating-Show „First Dates Hotel“ sind dieses Mal gleich zwei Nürnberger dabei. Ein lustiger Zufall: Beide haben den gleichen Vornamen.

Karlheinz und Karl Heinz hoffen, in der Show die große Liebe zu finden. Der eine ist auf der Suche nach einer Frau, die ebenso großen Wert auf Romantik legt wie er, der andere ist auf der Suche nach einem Mann, der „das ein oder andere Hobby“ mit ihm teilen sollte.

Dating-Show „First Dates Hotel“: Beim Urlaub in Kroatien sollen sich die Teilnehmer kennenlernen

In dem Fernsehformat „First Dates Hotel“ versucht Fernsehkoch Roland Trettl Paare zusammenzubringen. Ähnlich wie auch „First Dates - Ein Tisch für zwei“, besteht die Show aus Blind Dates bei einem romantischen Abendessen. Der Unterschied: Hier werden die Teilnehmer im Urlaub in Kroatien verkuppelt.

„Ich habe selten Frauen gefunden, die das auch so leben wollten“, sagt Karlheinz gegenüber nordbayern.de über seinen Wunsch nach Romantik. Der 60-Jährige mit den langen blonden Haaren ist als Müllfahrer bei der Stadt Nürnberg angestellt.

Single aus Nürnberg bei First Dates Hotel (Vox): Es muss halt „bassen“

Single sei der Nürnberger bereits seit zwei Jahren. „Silvester oder Weihnachten alleine verleben zu müssen, das ist für mich ganz schlimm“, sagt der 60-Jährige. So kam ihm die Idee, bei „First Dates Hotel“ mitzumachen. Hinter seiner Teilnahme an dem Fernsehformat steckt dabei ein Plan. Denn: Die große Liebe sei immer an ihm „vorbeigesprungen“, im Fernsehen könne sie das vielleicht nicht, so seine Überlegung. gegenüber nordbayern.de.

Doch nicht nur romantisch sollte seine Partnerin sein. Der 60-Jährige legt auch Wert auf Ehrlichkeit. Und kommunikativ sollte seine Partnerin sein. Es müsse halt „bassen“, so der Franke, „dann geb‘ ich alles.“

„First Dates Hotel“ - Dating im Urlaub: „Er muss mich einfach flashen“

Für den Nürnberger war die Teilnahme an der Dating-Show die erste Fernseherfahrung. Freunden und Kollegen habe er dennoch nichts davon erzählt. Er habe total cool an die Sache rangehen wollen, im Nachhinein denke er sich aber: „Oh, manches hast du nur aus Aufregung gesagt.“

Karl Heinz, genannt Kalle, macht sich im Dating-Hotel ebenfalls auf die Suche nach der großen Liebe. „Er muss mich einfach flashen“, beschreibt der Nürnberger gegenüber nordbayern.de seinen Traummann. „Er sollte sportlich sein und gerne das ein oder andere Hobby mit mir teilen. Eine Mischung aus bodenständig und aufgeschlossen, die Welt gemeinsam zu entdecken.“ Außerdem sollte er treu sein. Und auch Fischer schätzt Ehrlichkeit bei seinem Partner.

Corona: „First Dates Hotel“-Kandidaten waren voneinander getrennt

Dass sich noch ein weiterer Nürnberger mit gleichem Namen im Hotel aufhalte, sei den beiden nicht bewusst gewesen. Denn aufgrund von Corona bleiben die Kandidaten voneinander getrennt.

Ob es mit der Suche nach der Liebe für die beiden in der Sendung geklappt hat, dürfen sie gegenüber dem Portal nicht verraten. Zu sehen ist die Folge mit doppelter Nürnberger-Besetzung am Montag, 28. März, um 20.15 Uhr auf VOX. (hgr)

