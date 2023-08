Letzte Generation blockiert Straße vor Nürnberger Hauptbahnhof: Polizei schreitet ein

Von: Leyla Yildiz

Die Letzte Generation blockierten in Raum Nürnberg und Fürth mehrere Straßen. Die Polizei schritt gegen die Aktivisten ein.

Update, 16.45 Uhr: In Fürth haben sich weitere Aktivisten der Letzten Generation auf die Straße gesetzt und den Verkehr blockiert. Laut News5 handelte es sich dabei um die Hauptverkehrsstraße der Stadt, die Pillensteinkreuzung. Es seien zahlreiche Polizeibeamte vor Ort. Außerdem hätte sich eine weitere Gruppe direkt an der Abfahrt Nürnberg/Fürth des Frankenschnellwegs versammelt und sich ebenfalls auf die Straße gesetzt. Die Polizei habe die Aktivisten jedoch schon wieder von der Fahrbahn geholt.

Update, 13.25 Uhr: Nachdem die Letzte Generation bereits am Morgen in Fürth und in Nürnberg einige Straßen blockiert hat, gingen die Proteste am Mittag weiter. Laut einer Pressemitteilung der Aktivistengruppe sollen sie auch die Straßen vor dem Hauptbahnhof Nürnberg blockiert haben Die Polizei sei von Anfang an eingeschritten, konnte allerdings eine Blockade nicht verhindern. Die Protestierenden seien einmal von der Straße gezogen worden, hätten aber gleich wieder „langsam und entschlossen“ die Straße betreten.

Laut dem Polizeipräsidium Mittelfranken handelte es sich dabei um mehrere Personen, die sich hingesetzt, aber nicht festgeklebt hätten. Die Aktion sei mittlerweile von der Polizei beendet worden.

Klimaproteste der Letzten Generation: Aktivisten setzten sich auf Straße in Fürth

Erstmeldung:

Fürth - In Fürth haben Klimaaktivisten der Letzten Generation am Donnerstagmorgen (17. August) gegen 7 Uhr zwei Straßen blockiert. Laut einem Sprecher der Polizei hätten sich mehrere Aktivisten auf die Straße gesetzt, wodurch sie den Verkehr aufhielten. Es sei im morgendlichen Berufsverkehr zu Beeinträchtigungen gekommen. Die Polizei habe die Blockaden nach kurzer Zeit auflösen können.

Die Letzte Generation macht seit 2022 regelmäßig mit Sitzblockaden auf Straßen, aber auch mit anderen umstrittenen Aktionen auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam. Zuletzt wurden 43 Aktivisten in Würzburg festgenommen, nachdem sie unangemeldet die B19 blockierten. Die Gruppe hatte angekündigt, dass es in dieser Woche wieder verstärkt Aktionen in mehreren Städten Bayerns geben soll - am Donnerstag etwa auch in Nürnberg.

Mehrere Aktivisten der Letzten Generation haben Straßen in Fürth blockiert. © Oßwald/News5

Letzte Generation blockiert Straßen in Fürth: Weitere Proteste in Nürnberg angekündigt

Dort untersagt seit Juli eine Allgemeinverfügung unangemeldete Aktionen wie das Festkleben von Klimaaktivisten auf Straßen. Wer sich der Allgemeinverfügung widersetzt, muss laut Stadt mit Geldbußen von bis zu 3000 Euro rechnen. Dazu schreiben die Klimaaktivisten in einer Mitteilung: „ Die von der Stadt Nürnberg zuvor ausgesprochene Allgemeinverfügung, die den Protestierenden mit hohen Strafen droht, ist dabei wirkungslos geblieben. Wenn überhaupt, hat sie die beteiligten Personen noch entschlossener gemacht. Statt wie in Würzburg mit nicht angezeigten Demonstrationen protestieren sie heute in Nürnberg mit Sitzblockaden. Bis auf die Personen, die die Rettungsgasse bilden, haben alle ihre Hände mit Sekundenkleber an der Straße fixiert.“

Rechtzeitig angezeigte Klimaproteste sowie Versammlungen und Demonstrationen sind den Angaben zufolge von der Verfügung nicht betroffen. (ly/dpa)

