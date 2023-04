„Ominöses Fleischverbot“: Söder besucht Metzgerei - Fotos sorgen für Kritik

Von: Katarina Amtmann

Markus Söder ist gegen ein Verbot von Fleisch und Wurst. Unter Fotos aus einer Metzgerei häufen sich die kritischen Kommentare der Follower.

Nürnberg - Dass Markus Söder gutes Essen zu schätzen weiß, ist kein Geheimnis. Regelmäßig postet Bayerns Ministerpräsident Fotos seines Mittagessens unter dem Hashtag #Söderisst auf Instagram. Eine SPD-Politikerin kritisierte zuletzt, dass der CSU-Chef 42.000 Euro zurückzahlen solle, da er sehr viele Landtagssitzungen verpasst habe. Er sei „offenbar zu beschäftigt damit, sein Essen zu fotografieren oder Selfies von sich zu machen“, so ihr Vorwurf.

„Gegen Verbote von Fleisch und Wurst“ - Söder teilt Foto aus Metzgerei in Nürnberg

Doch Söder lässt es sich nicht nehmen, seine Follower weiter an Kulinarischem teilhaben zu lassen: „Total regional ist das Motto der Zukunft - heute bei der Metzgerei Georg Meyer in Nürnberg“, schreibt er zu mehreren Fotos auf Instagram und Twitter. „Das Metzgerhandwerk gehört einfach zu Bayern dazu. Wir wollen es unterstützen. Wir sind gegen Verbote von Fleisch und Wurst. Jeder soll essen, was ihm schmeckt“, so seine Forderung.

„Wenn vor Ort produziert wird, weiß man, wo das Essen herkommt. Wir stehen zum Mittelstand und Handwerk. Deshalb gibt es in Bayern einen Meisterbonus und die Meisterausbildung ist kostenlos. PS: Ein Leben ohne Bratwürste ist theoretisch möglich, aber sinnlos“, so das Fazit von Söder.

„Populismus at its best“: Söders Fleisch-und-Wurst-Tweet wird zerpflückt

„Wer hat denn Fleisch und Wurst verboten?“ fragt jemand in den Kommentaren und gibt gleich selbst die Antwort: „Niemand. Populismus at its best, wie immer halt.“ Mit dieser Meinung steht derjenige nicht alleine da: „Wie wieder mit Unwahrheiten um sich geworfen wird!! Wer will denn irgendwas verbieten?“ Ein Twitterer fordert deshalb: „Können Sie uns Mal bitte zeigen, wo es dieses ominöse Fleischverbot geben soll?“

Kritik an Söder für Wurst-Aussagen

Eine weitere Person holt gleich zum Rundumschlag aus: „Wer will Fleisch und Wurst verbieten? Im Übrigen kann ich die Wurst vor Ort herstellen, aber das Fleisch trotzdem von Tönnies beziehen. Ach und noch was: Die Cap lässt Sie nicht jugendlich und hip wirken.“ Ein weiterer Kommentar lautet schlicht: „Heute schon ein Windrad eingeweiht?“

