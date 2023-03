Unrühmlicher Spitzenplatz geht nach Franken: Das sind die unbeliebtesten deutschen Speisen

Von: Adriano D'Adamo

Die Online-Nutzer haben über die zehn unbeliebtesten deutschen Speisen abgestimmt. Zwei bayerische Gerichte haben es auf die Liste geschafft.

Nürnberg - Geschmäcker sind verschieden. Deshalb ist es schwer zu sagen, welche Gerichte bei den Deutschen am beliebtesten sind und welche nicht. Taste Atlas hat jetzt aber genau das versucht und Online-Nutzer über die unbeliebtesten deutschen Speisen abstimmen lassen. Ein fränkisches Gericht landete dabei auf dem unrühmlichen ersten Platz.

Ranking der unbeliebtesten Gerichte: Online-Nutzer sind keine Fans der Brotsuppe

Auf Platz eins des Rankings von Taste Atlas über die unbeliebtesten deutschen Speisen wurde die Brotsuppe gewählt. Die Online-Nutzer haben nur 2,4 von fünf Sternen an das Gericht verliehen. Die Webseite betitelt die Brotsuppe als “Arme-Leute-Gericht”, das in “schlechten Zeiten” in diversen Variationen mit Fleisch oder Eiern zubereitet wurde.

Eine fränkische Brotsuppe. © Maren.Wischnewski

Etwas gnädiger waren die Nutzer beim bayerischen Wurstsalat. Dieses Gericht aus dem Freistaat wurde auf Platz zehn gewählt. Es wird traditionell mit einer Knockwurst aus Regensburg zubereitet. Warum der Wurstsalat und die Brotsuppe in dem Ranking vertreten sind beziehungsweise ihre jeweiligen Platzierungen haben, wurde nicht näher erläutert.

Ranking der unbeliebtesten Gerichte: Deutsche mögen keinen Korn und Zungenwurst

Neben verschiedenen Gerichten wie den Anisplätzchen auf Platz zwei, finden sich auch diverse alkoholische Getränke im Ranking von Taste Atlas wieder. Laut den Online-Nutzern von Taste Atlas gehören zu den unbeliebtesten deutschen Getränken Underberg (Platz drei), Korn (Platz vier) und das U-Boot (Platz fünf), ein Cocktail aus Bier und Wodka.

Auf den restlichen Plätzen der Liste befinden sich auf Rang sechs die Zungenwurst und Platz sieben der Pfefferpotthast, ein traditionelles Rindfleischgericht aus Westfalen. Platz acht geht an das Leipziger Allerlei, der Mischung auf verschiedenen Gemüsesorten. Der vorletzte Platz geht an die Schneebälle, das verstärkt sowohl in Österreich, als auch Franken bekannt ist.

