„See in Flammen“: Event wegen Gewittern unterbrochen – Besucher fliehen vor Starkregen und Sturmböen

Von: Felix Herz

Wegen der teils schweren Gewitter am Samstag mussten Besucher der Veranstaltung „See in Flammen“ kurzfristig vor Regen und Wind fliehen.

Gunzenhausen – Der Ferienbeginn in Bayern fällt ins Wasser. Schon seit Freitag, 28. Juli, ziehen fortlaufen Gewitter über den Freistaat hinweg, auch heute gibt es Warnungen. Besonders ungemütlich wurde es aber am Samstag, 29. Juli, unter anderem in Mittelfranken. Das schlechte Wetter erwischte auch Besucher der Veranstaltung „See in Flammen“ auf dem falschen Fuß.

„See in Flammen“: Event muss wegen Gewitter unterbrochen werden

Jährlich findet am Altmühlsee bei Gunzenhausen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, die Veranstaltung „See in Flammen“ statt. Unter anderem gibt es ein Synchronschwimmen von Fackelschwimmern der Seewacht und ein Feuerwerk über dem See – daher der Name. Letzteres war am Samstag für 22.30 Uhr vorgesehen.

Das Event „See in Flammen" im mittelfränkischen Gunzenhausen musste wegen der wiederkehrenden Gewitter unterbrochen werden.

In diesem Jahr machten die Gewitter dem Event jedoch einen Strich durch die Rechnung. Wie vifogra.de berichtet, zogen am Abend Gewitter samt Starkregen und Sturmböen über Mittelfranken und auch Gunzenhausen hinweg. Wegen dieser bat der Veranstalter die Besucher von „See in Flammen“ ihre Autos aufzusuchen, beziehungsweise sich in Sicherheit zu bringen.

Gewitter über Mittelfranken: „See in Flammen“-Programm abgesagt, Feuerwerk vorverlegt

Wegen der Gewitter wurde das Programm der Veranstaltung massiv verändert. Nachdem die Gewitterzelle durchgezogen war, und weil weitere Gewitter angekündigt waren, wurde das Feuerwerk vorverlegt und Teile des restlichen Rahmenprogramms, das noch ausstand, abgesagt. (fhz)

