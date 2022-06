Zahlreiche Menschen ohne Gepäck im Urlaub: Pfingstansturm führt zu Koffer-Chaos am Flughafen

Von: Tanja Kipke

Zahlreiche Urlauber warten derzeit in Mallorca und der Türkei auf ihr Gepäck, da es am Nürnberger Flughafen geblieben ist. © Clara Margais/dpa/Archiv

Ohne Gepäck im Urlaub? Einige Personen müssen derzeit ohne Koffer auskommen, da am Flughafen Nürnberg 1.700 Gepäckstücke am Boden geblieben sind.

Nürnberg – In der Türkei und auf Mallorca warten derzeit einige Urlauber sehnlichst auf ihr Gepäck. Denn am Nürnberger Flughafen herrscht Koffer-Chaos: 1.700 Gepäckstücke sind am Pfingstwochenende in der Frankenmetropole geblieben, anstatt mit ihren Besitzern mitzufliegen. Grund für das Chaos ist der Ansturm auf den Flughafen in den Pfingstferien, wie der BR berichtet. Hinzu kam noch eine Störung der Gepäcksortieranlage. Nach und nach werden die Koffer nun ihren Besitzern hinterhergeflogen.

Am Flughafen Nürnberg: Zahlreiche Urlauber fliegen ohne ihr Gepäck

„In den Fliegern sind natürlich auch weniger Kapazitäten verfügbar und so wird das Gepäck Stück für Stück in allen möglichen freien Lücken mittransportiert“, erklärt Airport-Sprecher Christian Albrecht gegenüber dem BR. Demnach sei „ein Großteil des fehlenden Reisegepäcks inzwischen auf den Weg gebracht worden“ oder ist bereits bei seinen Besitzern am Urlaubsort eingetroffen.

Der Flughafen hat sogar einen Ticker für das fehlende Gepäck eingerichtet, in dem Urlauber nachschauen können, ob ihre Koffer schon auf dem Weg sind. Der Albrecht-Dürer-Airport bittet, „die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.“

Video: Mit dem Flieger in den Urlaub: Was unbedingt mit ins Handgepäck gehört

Flughafen Nürnberg: Betroffene sollen sich bei „Lost & Found“ melden

Offenbar sei man am Flughafen davon ausgegangen, dass die Störung an der Gepäcksortieranlage schnell behoben wird. Der Check-in lief wie geplant weiter. Die Koffer stauten sich allerdings auf. „Und irgendwann gibt es die Entscheidung und dann startet das Flugzeug leider auch ohne Gepäck“, sagt Airport-Sprecher Albrecht dem BR.

Wer betroffen ist, solle sich an den Lost & Found-Service am Zielflughafen oder bei Pauschalreisen an die örtliche Vertretung des Reiseveranstalters wenden, heißt es auf der Seite des Flughafens. (tkip)

