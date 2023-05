Flughafen Nürnberg: Foto aus 60er-Jahren von Café an der Landebahn sorgt für Nostalgie

Von: Lea Warmedinger

Teilen

Auf der Terrasse des Flughafenrestaurants am Nürnberger Flughafen genossen die Gäste in den 60ern Kaffee, Kuchen und den einmaligen Ausblick. © Flughafen Nürnberg

Mit einem Foto aus den 60-er Jahren erinnert der Nürnberger Flughafen an eine legendäre Location. Seit damals hat sich viel verändert, eine Terrasse mit Blick auf die Flugzeuge gibt es aber heute noch.

Nürnberg – Der Flughafen Nürnberg hat auf seiner Facebook-Seite ein Foto aus den 60er-Jahren gepostet, das viele Nutzer nostalgisch gestimmt hat. Es zeigt eine sonnige Terrasse mit Schirmen, Tischen und Stühlen, von der aus die Gäste ein Flugzeug beobachten – und das aus nächster Nähe. „Der Airport vor 60 Jahren“, lautet der Titel des Beitrags. „In den 60ern gab es noch das Flughafenrestaurant mit Terrasse direkt am Vorfeld“, schreibt der Nürnberger Flughafen dazu.

Café an der Landebahn: Flughafen Nürnberg erinnert in Facebook-Beitrag an die 60er-Jahre

Die Terrasse des damaligen Flughafenrestaurants wurde von den Nürnbergern liebevoll „Café mit Landebahn“ genannt, erzählt Flughafen-Sprecher Jan Beinßen. Sie war stark frequentiert und sehr beliebt – der Lärm und Gestank der startenden und landenden Maschinen hat den Besuchern offensichtlich nichts ausgemacht.

Das Restaurant wurde im Jahr 1955 eröffnet, gleichzeitig mit der Eröffnung des deutschlandweit ersten, nach dem Krieg erbauten Verkehrsflughafens. Was das Personal betrifft, ist der Nürnberger Airport auch ein Vorreiter geblieben: Mit nur 34 Jahren ist ein Nürnberger der jüngste Flughafenfeuerwehr-Chef Deutschlands.

In den Kommentaren unter dem Foto aus den 60er-Jahren bringen einige Nutzer ihre Nostalgie zum Ausdruck: „In den einfliegenden Fliegern konnte man zum Teil Gesichter in den Fenstern erkennen“, erinnert sich ein Nutzer. Laut ihm habe es damals am westlichen Ende des Vorfeldes sogar einen Spielplatz gegeben. „Den Spielplatz trennte vom Vorfeld ein Zaun von vielleicht ein Meter Höhe“, schreibt er weiter. „An den Geruch verbrannten Kerosins kann ich mich noch gut erinnern. Schade, dass ich das heute nicht mehr erleben kann.“

50 Jahre später gibt es eine neue Terrasse und um 2010 auch eine neue Bewirtung – Flugzeuge kann man von dort aus immer noch beobachten. © Flughafen Nürnberg

Facebook-Nutzer nostalgisch von Terrasse aus alten Zeiten – Nachfolger: Moderne Besucherterrasse

Ab den 60er- und 70er-Jahren begann der Umbau und die Erweiterung des Flughafens, sagt Flughafen-Sprecher Beinßen. „Die Gastronomie-Betriebe wurden dann in einen neuen Gebäudekomplex verlegt“. Dort, wo damals die Café-Terrasse mit direktem Blick auf die landenden Maschinen war, ist inzwischen die Sicherheitskontrolle.

Aber auch heute gibt es noch eine Terrasse am Nürnberger Flughafen. Die jetzige Besucherterrasse liegt höher, ist größer und moderner. Sie befindet sich auf dem Dach eines neueren Gebäudekomplexes und ebenfalls unter freiem Himmel.

In den 60ern hat die Gäste lediglich ein kleiner Zaun von der Landebahn getrennt – heute sind es ein Netz und hohe Glasscheiben um den vielen Flugverkehr nicht zu beeinträchtigen, wie Beinßen erklärt. Rund um Ostern diesen Jahres erreichte der Nürnberger Flughafen sogar einen Passagier-Rekord mit über 180.000 Flugreisenden in zwei Wochen.

Terrasse mit Blick auf Flugzeuge am Nürnberger Flughafen bald wieder bewirtet

Auch wenn die Facebook-Nutzer das Foto vom legendären Café an der Landebahn nostalgisch gestimmt hat, würde eine solche Terrasse heutzutage einfach nicht mehr den Sicherheitsstandards entsprechen. Ein Facebook-Nutzer schreibt, dass es ähnliche Gaststätten beispielsweise in Kroatien immer noch gibt. Das ist in Deutschland laut Beinßen nur auf sehr kleinen Flugplätzen möglich.

Die neue Besucherterrasse dient als Biergarten, Veranstaltungsort oder Eisbahn, erzählt der Flughafen-Sprecher. Und bald soll es dort auch wieder eine Bewirtung geben, wie es vor einigen Jahren bereits der Fall war. Derzeit sei der Flughafen noch auf der Suche nach einem passenden Pächter.

Ab dann können Besucher wie vor etwa 80 Jahren zu Speisen und Getränken die Flugzeuge beobachten – nur von ein bisschen weiter weg und ein bisschen weiter oben. (lea)

12 Dinge, ohne die Nürnberg nicht Nürnberg wäre Fotostrecke ansehen

Erst kürzlich landete eine ganz besondere Maschine Nürnberg, die viele Kinder begeistern wird.