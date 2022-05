Am Flughafen Nürnberg: Fränkische Unternehmen werben mit Aktionen – nur Adidas und Puma fehlen

Von: Nikolas Pelke

„Das hier ist meine aktuelle Lieblingswerbung“, sagt Koslowski und zeigt auf das Leuchtbanner der Nürnberger Versicherung. © Nikolas Pelke

Tindara Koslowski sorgt dafür, dass sich das Who-is-who der fränkischen Wirtschaft am Nürnberger Airport toll in Szene setzen kann. Die bekannten Sportartikel-Weltfirmen der Region fehlen allerdings.

Nürnberg – „Bei uns am Airport präsentiert sich tatsächlich das Who-is-who der fränkischen Wirtschaft“, freut sich Tindara Koslowski und zeigt wie zum Beweis auf den sehenswerten Markenauftritt von Schaeffler aus Herzogenaurach. Die besondere „Fernweh-Atmosphäre“ zwischen Landebahn und Fluggasttreppe sei der entscheidende Werbefaktor am Flughafen Nürnberg, ist sich die gebürtige Sizilianerin sicher, die sich seit über 15 Jahren um die bunten Plakate und die leuchtende Reklame neben der Rollbahn kümmert. Hier werben große Bilder für sonnige Traumstrände, dort locken riesige Werbebanner für Luxusdüfte. „Für mich macht spannende Werbung den Flughafen erst so richtig schön“, sagt Koslowski

Flughafen Nürnberg wirbt mit Fernweh: Bedeutung von Werbung soll wachsen

Auffällige Werbung wie hier zum Thema Artenschutz vom Nürnberger IT-Dienstleister Hemmersbach trägt viel zur Atmosphäre am Nürnberger Airport bei. © Nikolas Pelke

Ohne Gepäck in der Hand und Ticket in der Tasche: Tindara Koslowski geht mit ganz anderen Augen durch den Nürnberger Flughafen. „Ich versuche mich immer in die Rolle der Passagiere zu versetzen“, sagt Koslowski und zeigt in der Abflughalle an die Decke. „Hier müssen alle Fluggäste einfach hinschauen. Deswegen haben wir genau hier die ersten Werbeflächen positioniert“, sagt die gelernte Werbefachwirtin und zeigt auf die Anzeigetafel mit den Traumzielen über den Check-in-Schaltern.

Nürnberger Flughafen verdient bereits siebenstelligen Millionenbetrag mit Werbung

In Zukunft soll übrigens noch mehr bewegte Werbung auch im Außenbereich möglich gemacht werden. Und das wohl nicht ohne Grund. Die Bedeutung der Werbeeinnahmen würden am Nürnberger Airport insgesamt seit Jahren wachsen. Weil die Fluggesellschaften immer mehr sparen wollen, müssten die Flughäfen im Gegenzug beispielsweise auch auf das Geschäft mit der Werbung immer mehr Wert legen. Laut den letzten Geschäftsberichten gehen in Nürnberg bereits rund vierzig Prozent auf das Konto des wachsenden Bereichs der „Non-Aviation“, zu dem neben der Bewirtschaftung von Parkhäusern beispielsweise auch das Geschäftsfeld mit der bunten Werbung zwischen Abflug- und Ankunftshalle gehört.

Thomas Sabo aus dem fränkischen Lauf an der Pegnitz darf beim fränkischen „Who-is-who“ am Nürnberger Airport offensichtlich nicht fehlen. © Nikolas Pelke

„Wir verdienen mit Werbung am Airport inzwischen einen siebenstelligen Betrag“, unterstreicht Jürgen Kohstall, Marketingchef am Nürnberger Airport, die wachsende Bedeutung. In Zukunft wolle man das Geschäftsfeld sogar noch weiter ausbauen.

Raubkatzen-Offensive: Als Puma sich fast alle Werbeflächen auf einen Schlag sicherte

Zwischen den verführerischen Werbeplakaten für Modeschmuck von Thomas Sabo aus dem fränkischen Lauf an der Pegnitz oder dem genauso sympathischen wie seriösen Auftritt des Nürnberger IT-Unternehmens Datev müssen Passagiere die Reklame der beiden Sportartikel-Weltfirmen, Adidas und Puma, aus Herzogenaurach meistens vergeblich zwischen Kofferbändern und Sicherheitskontrolle suchen. Das habe wohl etwas damit zu tun, dass sich Raubkatze, Streifen & Co. aus der fränkischen Sportstadt eher als „Global Player“ verstehen, sagt Tindara schulterzuckend.

Einmal habe Puma eine große Ausnahme gemacht und spontan auf einen Schlag alle Werbeflächen bei den Gepäckbändern für drei Tage mieten wollen. „Ich habe alle Kunden sofort angerufen und zum Glück haben alle mitgemacht“, erinnert sich Koslowski an die kurze, aber heftige Raubkatzen-Werbeoffensive am fränkischen Tor zur Welt zurück. Ohne die Hilfe der langjährigen Kunden hätte der Werbe-Coup wohl nicht geklappt.

Auch der fränkische Aktienkonzern „Schaeffler“ aus Herzogenaurach macht Werbung für seine Technologieprodukte am Airport Nürnberg. © Nikolas Pelke

Am Flughafen Nürnberg: „Club-Gate“ in Zusammenarbeit mit 1. FC Nürnberg entstanden

Überhaupt seien die vielen Werbepartner mittlerweile fast zu Freunden geworden. „Sogar in der Pandemie, als hier zeitweise wirklich fast nicht los gewesen ist, hat kein langjähriger Kunde die Zusammenarbeit gekündigt. Diese Treue hat mich wirklich sehr beeindruckt. Jetzt können wir mit einem starken Sommerflugplan und hoher Passagierfrequenz wieder viel zurückgeben“, freut sich die sympathische Werbeexpertin am Dürer-Airport. Kürzlich sei sogar ein neues „Club-Gate“ in Zusammenarbeit mit dem 1. FC Nürnberg entstanden.

Kürzlich ist am Airport Nürnberg ein Club-Gate mit eigener Fan-Gangway zur Geschichte des 1. FC Nürnberg eröffnet worden. Martin Bäuml feiert als Club-Fan die neue Fluggastbrücke. © Nikolas Pelke

Nur einmal habe Koslowski in ihrer ganzen Karriere bei einer Werbeanfrage übrigens mit dem Kopf schütteln müssen. Damals habe ein Sex-Shop die heiligen Hallen für einen gelungenen Auftritt nutzen wollen. „Die Werbung muss schon zu uns passen“, sagt Tindara Koslowski und verschwindet zwischen den vielen Passagieren und der bunten Werbung im reiselustigen Getümmel am Nürnberger Dürer-Airport.

