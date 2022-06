Luftwaffe bringt 35 Verwundete aus der Ukraine nach Bayern: Sie werden nun versorgt

Von: Leyla Yildiz

Teilen

Die Luftwaffe hat 35 verwundete Ukrainerinnen und Ukrainer nach Nürnberg geflogen. (merkur-Collage) © Armin Weigel/dpa

35 Verwundete aus der Ukraine sind am Flughafen Nürnberg mit der Luftwaffe gelandet. Sie werden nun in den bayerischen Regierungsbezirken behandelt.

Nürnberg - Am Flughafen Nürnberg sind am Donnerstagnachmittag (2. Juni) 35 verwundete Ukrainerinnen und Ukrainer gelandet. Sie wurden mit der Luftwaffe zur medizinischen Behandlung nach Bayern gebracht und stammen aus verschiedenen Behandlungszentren in der Ukraine. Wie das bayerische Innenministerium auf Nachfrage mitteilte, haben alle „kriegstypische Verletzungen“. Ob es sich um Zivilisten oder Militärangehörige handele, sei dem Ministerium nicht bekannt; dies spiele auch keine Rolle.

35 verwundete Ukrainerinnen und Ukrainer in Nürnberg gelandet: Patienten werden verteilt

Die Verwundeten waren an Bord eines Airbus A310 der Bundeswehr über Polen nach Nürnberg geflogen worden, wo sie am Nachmittag von rund 100 Rettungskräften in Empfang genommen wurden. Im Anschluss fuhren Rettungswägen sie zu Kliniken in sämtlichen bayerischen Regierungsbezirken. Konkret bleiben acht Patienten in Mittelfranken, je sieben sollten nach Ober- und Unterfranken, vier in die Oberpfalz und je drei nach Oberbayern, Schwaben und Niederbayern gebracht werden.

Die Aktion basiert auf dem sogenannten Kleeblattprinzip, das eine regionale Überlastung von Krankenhäusern und Intensivstationen durch eine gleichmäßige Verteilung und gegebenenfalls auch länderübergreifende Verlegung von Patienten verhindern soll. Es kam auch in der Corona-Pandemie schon zum Einsatz.

Verwundete aus der Ukraine werden in Bayern behandelt: Verteilung nach Kleeblattprinzip

Dieses System teilt die Bundesrepublik Deutschland in fünf Kleeblattbereiche auf; Bayern ist dabei ein eigenes „Blatt“. „Die Patienten [aus der Ukraine] werden gleichmäßig auf die einzelnen Kleeblattbereiche verteilt“, erläuterte ein Ministeriumssprecher. Schon zuvor seien 17 ukrainische Patienten über das System im Freistaat versorgt worden. „Nun ist Bayern wieder an der Reihe, Patientinnen und Patienten aufzunehmen. (ly/dpa)

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.