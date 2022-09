Sein letzter Flug: „Feierliche“ Überraschung für Pilot am Nürnberger Flughafen

Von: Tanja Kipke

Teilen

Zu seinem allerletzten Flug vor dem Ruhestand erhielt ein Pilot eine ganz besondere Überraschung am Nürnberger Flughafen. Wasserfontänen waren im Einsatz.

Nürnberg – Eine ganz besondere Überraschung erwartete ein Pilot von Corendon Airlines am Nürnberger Flughafen. Als er vergangene Woche mit dem Flugzeug in Nürnberg landete, begrüßten ihn seine Kolleginnen und Kollegen ehrwürdig. Der Grund? Es war der letzte Flug des Mannes, bevor er in den Ruhestand ging. Auch die Flughafenfeuerwehr ließ sich etwas einfallen.

„Feierlich“: Pilot wird mit Wasserfontänen am Nürnberger Flughafen verabschiedet

Mit Wasserfontänen nahmen sie das Flugzeug der Cornendon „feierlich“ in Empfang, wie auf dem Video des Airports Nürnberg zu sehen ist. Zwei Feuerwehrautos ließen Wasser aufs Flugzeug regnen, sodass ein feuchter Schleier entstand, durch den das Flugzeug auf der Landebahn rollte.

„Tolle Geste. Absolut verdient“ oder „super gemacht, ehrwürdige Geste“ ist in den Kommentaren unter dem Facebookpost zu lesen. Andere wünschen dem Piloten alles Gute für den Ruhestand und bedanken sich für seinen Einsatz als Pilot. Einige zeigen sich jedoch aufgrund der Wasserfontänen etwas irritiert.

Nutzer ärgern sich über Wasserfontänen

„Andere dürfen den Pool nicht befüllen und dann sieht man sowas“, beklagt sich jemand unter dem Video. Ein anderer Nutzer hat ebenfalls bedenken, wegen des Wassermangels. „Aber sollen wir nicht Wasser sparen, hätte ein Glas Sekt nicht auch gereicht?“

Durch die vielen Hitzewellen griffen einige Städte bereits zu Wassersparmaßnahmen. Die Stadt Nürnberg bewässerte ihre Bäume beispielsweise mit Schwimmbadwasser. Andere Landkreise gingen so weit, dass sie sogar Verbote aussprachen, wer wie viel Wasser zum Gießen nehmen darf. (tkip)

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.