Folgenschwerer Unfall nahe Nürnberg: Führerloser Pkw erfasst Kind und verletzt es schwer

Von: Klaus-Maria Mehr

Im Nürnberger Land hat sich ein folgenschwerer Unfall ereignet. Eine Frau vergaß beim Abstellen ihres Autos, die Handbremse anzuziehen. Das Auto machte sich selbstständig – und erfasste ein Mädchen.

Happurg – Der Unfall geschah am Dienstagmorgen in Happurg (Kreis Nürnberger Land). Laut Polizei parkte eine Frau ihr Auto an einer abschüssigen Stelle im Roten Weg. Dabei vergaß sie, die Handbremse anzuziehen.

Frau zieht Handbremse nicht an – Auto erfasst Mädchen und verletzt es schwer

Das Auto rollte rückwärts die abschüssige Straße hinab. Die noch geöffnete Fahrertür erfasste ein auf dem Gehweg laufendes Kind. Das junge Mädchen wurde von der Fahrzeugtür getroffen und gegen eine Betonmauer gedrückt.

Sie kam mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. An ihrem Pkw entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

