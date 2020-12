Unfall beim Überholen: BMW kracht in Traktor - 26-Jähriger schwer verletzt

Totalschaden

Ein BMW-Fahrer wollte am Sonntag eine Traktorkolonne überholen - und krachte beim Einscheren in einen Traktor. Der junge Mann wurde schwer verletzt.

Forchheim - Ein Autofahrer (26) ist bei einem Unfall in Forchheim nahe Nürnberg* schwer verletzt worden. Der junge Mann versuchte am Sonntagabend (27. Dezember) eine Traktorkolonne zu überholen, wie die Polizei* am Montag mitteilte.

Unfall in Forchheim (Bayern): Autofahrer fährt auf Traktor auf und wird schwer verletzt

Beim Einscheren fuhr er einem vorausfahrenden Traktor mit seinem Wagen ungebremst auf. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt, der Traktorfahrer erlitt leichte Verletzungen. An dem Wagen entstand Totalschaden.

Nahe Nürnberg: BMW-Fahrer kracht in Traktor - hoher Sachschaden

Dem 26-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, da Hinweise auf eine Alkoholisierung vorlagen. News5 berichtet, dass der BMW-Fahrer vor dem Unfall Schlangenlinien fuhr. Der Unfall geschah demnach auf der ST2243 auf Höhe des Gewerbegebiets Sandäcker. Der Sachschaden liegt wohl im hohen fünfstelligen Bereich. (kam/dpa) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

