Absurde Forderung: Jobcenter verlangt fünf Cent von Hartz-IV-Familie zurück

Von: Helena Grillenberger

Teilen

Fünf Cent fordert das Arbeitsamt zurück. © IMAGO/Christoph Hardt/Symbolbild

Wegen fünf Cent hat das Arbeitsamt im Kreis Erlangen-Höchstadt einen Inkasso-Service eingeschaltet. Der droht einer Hartz-IV-Familie mit weiteren Schritten.

Herzogenaurach – Immer wieder muss sich Konrad Eitel mit Problemen auseinandersetzen, die nur schwer nachvollziehbar sind. Der ehemalige Kreistagsabgeordnete und Nürnberger Ex-Stadtrat betreut ehrenamtlich Geflüchtete. Ein Brief, den eine von ihm betreute Familie nun vom Arbeitsamt erhalten hat, ist aber besonders absurd.

Bei der Geschichte geht es um sage und schreibe fünf Cent, die das Arbeitsamt von der Familie zurückfordert. „Warum diese fünf Cent gezahlt werden müssen, davon steht nichts in dem Brief“, erklärt Eitel gegenüber inFranken.de. „Das Jobcenter konnte mir auch nicht weiterhelfen, da hieß es, der Fall sei erledigt, ich soll mich an die zuständige Inkassostelle wenden.“

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Absurde Forderung: Inkasso-Service soll die fünf Cent zurückfordern

Wie es weitergeht, kann der 75-Jährige nicht sagen. In dem Brief drohe der Recklinghausener Inkasso-Service nach Informationen von inFraken.de der Familie, die Hartz IV bezieht, damit, „weitere Schritte“ einzuleiten, sollten die fünf Cent nicht gezahlt werden. Eitel selbst könne nur vermuten, worum es bei den fünf Cent konkret ginge: „Vermutlich um eine korrigierte Zahlung, das ist ja keine unübliche Sache.“

Es sei absolut nicht wirtschaftlich, solche Forderungen zu stellen, betont Eitel. Große Firmen würden nie so handeln, weil sie sich auf diese Weise nicht halten könnten. Wegen des Briefes hat sich der 75-Jährige nun sogar an Walter Nussel, Bürokratiebeauftragter der Bayerischen Staatsregierung, gewandt. Denn: Verstehen kann er die Forderung nicht. „Das setzt dem Ganzen die Krone auf, der Papierverschleiß nimmt in den Ämtern eher zu als ab“, ärgert sich Eitel. „Es heißt immer, die Verwaltung hätte kein Personal, die kommen nicht nach und dabei wird intern unnötigerweise Bürokratie aufgebaut.“

Arbeitsamt: Wie sinnvoll ist die Forderung

Das Arbeitsamt erklärte gegenüber inFranken.de handeln zu müssen. Die Frage, wie sinnvoll die Forderung sei, könne aber auch der Sprecher der Agentur für Arbeit im Kreis Erlangen-Höchstadt, Jürgen Wursthorn, nicht verstehen. „Die Agentur für Arbeit spricht sich seit Jahren für eine Bagatellgrenze aus“, so Wursthorn. „Wir sehen auch den Aspekt der Wirtschaftlichkeit, eine Bagatellgrenze würde auch uns helfen. Aber es gibt bisher keine Verlautbarungen zu diesem Thema aus der Politik.“

Lesen Sie auch Notfallvorrat anlegen – Kaufen Sie nun nach dieser Checkliste ein Stromausfall, Quarantäne, Hochwasser und Co. – es gibt viele Gründe für einen Notvorrat. Die Bundesregierung empfiehlt folgende Lebensmittel für 10 Tage. Notfallvorrat anlegen – Kaufen Sie nun nach dieser Checkliste ein

Ab welchem Betrag man eine Bagatellgrenze aber ansetzt, müsse gut überlegt werden, so Wursthorn weiter. „Das würde ja auch in andere Bereiche abstrahlen.“ (hgr)