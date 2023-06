Streik im Handel: In Nürnberg sind H&M, Hugendubel, Marktkauf und die Metro betroffen

Von: Carina Blumenroth

Teilen

Die Gewerkschaft Verdi hat ausgewählte Beschäftigte aus dem bayerischen Einzelhandel zum Streik aufgefordert. Insgesamt sollen ca. 800 Menschen die Arbeit niedergelegt haben.

Nürnberg – Zwischen Jeans, Tops und Kleidern stöbern oder ein gutes Buch mit nach Hause nehmen. Das geht heute in ausgewählten Läden in Nürnberg nicht. Es wird gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hat zum Streik aufgerufen. Nach Informationen der Gewerkschaft sind in Nürnberg das Modegeschäft h&m, der Buchhandel Hugendubel, der Marktkauf und die Metro in Buch und Eibach betroffen. Eine Kundgebung in Nürnberg fand am Montag (26. Juni) unter dem Motto „Wir lassen uns die Butter nicht vom Brot nehmen“ statt.

Streik im Handel: Mitarbeiter sind „überdurchschnittlich belastet“ und „unterdurchschnittlich bezahlt“

Alles wird teurer, der Lohn bleibt oft gleich. Das treffe besonders Beschäftigte im Handel stark, sagt Hubert Thiermeyer, Verhandlungsführer von Verdi im bayerischen Einzelhandel. „Beschäftigte im Handel werden unterdurchschnittlich bezahlt, sind aber überdurchschnittlich belastet und flexibilisiert“, macht Thiermeyer in einer Pressemitteilung deutlich. Ziel sei es, dass Arbeitgeber Verantwortung übernehmen und nicht die Verhandlungen blockieren, schildert auch Thomas Gürlebeck, Verdi Verhandlungsführer im bayerischen Groß- und Außenhandel.

Die Forderungen der Streikenden

Für ihre Mitglieder fordert die Gewerkschaft unter anderem 2,50 Euro mehr Stundenlohn. Außerdem sollen Auszubildende 250 Euro mehr Lohn im Monat erhalten. Die unteren Beschäftigtengruppen sollen ein „rentenfestes Mindesteinkommen“ von 13,50 Euro pro Stunde erhalten.

Am Montag (26. Juni) wurde gestreikt, in Nürnberg gab es eine Kundgebung, auch Mitarbeiter von Galeria waren dabei. © NEWS5/Deyerler

Seit April finden im Groß- und Außenhandel und im Einzel- und Versandhandel in Bayern eigenständige Tarifverhandlungen statt. Bisher bewegten sich die Angebote der Arbeitgeberverbände zwischen drei und vier Prozent mehr Lohn im Jahr 2023. Ebenfalls sei eine Inflationsausgleichsprämie „weit unter 1.000 Euro“ angeboten worden, informiert Verdi. Eine Einigung scheint bisher nicht in Sicht.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Insgesamt seien 80 Betriebe in Bayern zum Streik aufgefordert

Im bayerischen Einzelhandel seien rund 80 Betriebe zum Streik aufgefordert, informiert der Bayerische Rundfunk. Darunter seien unter anderem Modeläden, Buchhandel, Lebensmittelgeschäfte und Elektronikmärkte. Das Portal News5 spricht von rund 800 Menschen, die am Montag (26. Juni) in Mittelfranken die Arbeit niedergelegt haben.

Die Tarifverhandlungen werden in der kommenden Wochen weitergeführt: Am 03. Juli im Groß- und Außenhandel, am 10. Juli im genossenschaftlichen Großhandel und am 12. Juli im bayerischer Einzelhandel. Bereits am Dienstag, 27. Juni, wird es um den Buchhandel gehen, informiert Verdi.

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.