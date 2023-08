Gewitter, Regen und starke Böen: Wetter-Warnungen für Franken

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Der Deutsche Wetterdienst warnt für den ganzen Freistaat, auch in Franken wird es am Dienstag stürmisch. Der Wetter-Überblick für Nürnberg und die Region.

Nürnberg - Der August beginnt, wie der Juli weitgehend endete: mit Gewittern samt Regen, Sturmböen und niedrigen Temperaturen. Für Dienstag gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) Warnungen heraus - für den gesamten Freistaat.

In Bayern bleibt es ungemütlich (Symbolbild). © IMAGO / Ralph Peters / Screenshot DWD

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Wetter in Bayern: DWD warnt vor Sturmböen - auch einzelne Gewitter möglich

Von den Wetterwarnungen ist auch Franken betroffen, so gilt dort am Dienstag zwischen 11 und 19 Uhr eine amtliche Warnung vor Windböen. Dazu heißt es: „Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe muss mit Sturmböen bis 70 km/h gerechnet werden.“

Massive Unwetterfront fegt über Bayern hinweg: Die Bilder der Sturmnacht am 12. Juli Fotostrecke ansehen

Auch Gewitter und Regen sind in Franken wohl nicht ausgeschlossen. Wetter-Experte Stefan Ochs prognostizierte bereits am Sonntag in seiner Vorhersage auf wetterochs.de für Dienstagnachmittag und -abend einzelne Schauer und Gewitter. Die Temperaturen erreichen maximal 21 Grad. In Gewitternähe sind gar Sturmböen möglich.

Die Prognose für Nürnberg am Dienstag (wetter.com)

12 bis 18 Uhr 18 bis 22 Uhr 22 bis 6 Uhr 21 Grad, wolkig und windig 18 Grad, leicht bewölkt und windig 16 Grad, wolkig 90 Prozent Niederschlagswahrscheinlichkeit 30 Prozent Niederschlagswahrscheinlichkeit 25 Grad Niederschlagswahrscheinlichkeit

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.