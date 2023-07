„Heftige Regengüsse und Gewitter“ – Experte mit ernüchternder Wetter-Prognose für Franken

Von: Katarina Amtmann

Das Wetter in Bayern bleibt unbeständig. In Franken droht heftiger Regen, was auch zu Überschwemmungen führen kann. Die Temperaturen gehen weiter nach unten.

Nürnberg - Der Sommer macht in Bayern Pause, zuletzt gab es gar viele Wetter-Warnungen des DWD. Von Sturmböen über Windböen bis hin zu Gewittern und Starkregen, alles war dabei. Auch Franken bildet da keine Ausnahme. „Hochsommer? Keine Spur davon zu erkennen“, schrieb Wetter-Experte Stefan Ochs dazu Anfang der Woche in seiner Prognose. Bleibt es dabei oder besteht doch Hoffnung auf wärmere Tage?

Lang anhaltender Regen in Bayern - Warmluft bringt Reste des Tropensturms Don nach Bayern

„Am Donnerstag überquert uns von Westen her eine Warmfront“, so Ochs in seiner neuesten Prognose vom späten Mittwochabend, 26. Juli, auf wetterochs.de. Es bleibt bedeckt, am Vormittag kommen lang anhaltende, aber nicht besonders ergiebige Regenfälle dazu (5 bis 10 mm). Die Höchsttemperatur beträgt gerade einmal 17 Grad.

„Die am Freitag hinter der Front einströmende Warmluft stammt vom Atlantik und enthält Reste des Tropensturms Don“, so der Wetter-Experte weiter. Deshalb enthält die Luft viel Wasserdampf, viele Wolken sind die Folge. Gelegentlich ist auch Regen dabei, auch einzelne Gewitter könnten sich bilden. Je nach Wettermodell werden maximal 22 Grad (und dazu kaum Sonnenschein) erreicht, auch bis zu 26 Grad sind möglich. „Der Südwestwind ist in Böen stark. Bei Gewittern ist mit Sturmböen zu rechnen“, so Ochs in seiner Vorhersage für die Regnitz-Region weiter.

Wetter in Bayern: Heftige Regengüsse, Gewitter und Überschwemmungen am Samstag

Am Samstag kommt voraussichtlich gegen Mittag eine Kaltfront, „die die feuchtwarme Luft wegräumt. Dabei treten heftige Regengüsse und Gewitter auf mit der Gefahr lokaler Überschwemmungen“, so die Prognose von Ochs. Im Laufe des Nachmittags setzt dann aber eine Wetterberuhigung ein, am Abend bleibt es vermutlich trocken. Die Temperaturen betragen 22 bis 24 Grad.

Am Sonntag bringt der Wind kühlere und etwas trockenere Luft. Es ist wechselnd bewölkt mit Regenschauern und kurzen Gewittern, die Temperaturen betragen 21 bis 24 Grad.

In Bayern könnte es - schon wieder - ungemütlich werden (Symbolbild). © IMAGO / Martin Erdniss

Unbeständiges Wetter in Bayern: Viel Regen, keine sommerlichen Temperaturen

„Anschließend sinkt das Temperaturniveau in der nächsten Woche noch etwas ab. Bei unbeständigem Wetter mit Regenfällen und Schauern ringen wir bei den Tageshöchsttemperaturen mit der 20 Grad Marke“, so die wenig optimistische Vorhersage des Wetter-Experten. (kam)

