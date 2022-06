„Zu teuer, zu langweilig, zu unfreundlich“ – Kontroverse Diskussion um den Nürnberger Citybeach

Von: Nikolas Pelke

Stella und Cindy genießen das Inselflair an der Citybeach-Poolbar. Doch es gibt auch Kritik.. © Nikolas Pelke

Der Nürnberger Stadtstrand geht noch genau einen Monat bis zum 17. Juli. Nicht alle Besucher sind offensichtlich von dem neuen „Citybeach“-Konzept begeistert.

Nürnberg – Neuer Name, neues Glück? Gleich nach dem Start des neuen Nürnberger Citybeach sind kritische Stimmen über das neue Konzept auf dem ehemaligen Stadtstrand von Nürnberg laut geworden. „Geht dieses Jahr gar nicht. Zu teuer, zu langweilig und unfreundliche Bedienungen“, hatte sich beispielsweise eine Besucherin relativ deutlich im Internet beschwert. „Ich finde auch, dass die Qualität stark nachgelassen hat, dafür aber die Preise stark angezogen sind“, meldete sich ein anderer Besucher im Netz kritisch zu Wort.

Wie die Telefonvorwahl: Der Nürnberger Stadtstrand heißt neuerdings „0911-Citybeach“. © Nikolas Pelke

Nürnberger Stadtstrand teuer? „Deshalb haben wir andere Preise als am Baggersee“

„Wir nehmen 4,80 Euro für die Halbe“, verteidigt jetzt Robert Förster auf Anfrage die Bierpreise und verweist auf den hohen Aufwand. „Die Insel Schütt ist normalerweise eine Betonwüste. Wir müssen das ganze Beachflair da erst hinzaubern. Deshalb haben wir andere Preise als am Baggersee“, sagt Förster, der in diesem Jahr gemeinsam mit Kurt Grauberger den Stadtstrand von Schausteller-Kollege Lorenz Kalb übernommen hat.

Sind auf die Idee mit der Telefonvorwahl für den neuen Namen „0911 City Beach“ gekommen: Kurt Grauberger und Robert Förster. © Nikolas Pelke

Citybeach in Nürnberg noch bis zum 17. Juli

Förster räumt unterdessen ein, dass es zum Start vor rund sechs Wochen mit der Qualität von Cocktails und Service ein paar Probleme gegeben habe. Die habe man zwischenzeitlich aber abgestellt. Es werde immer Menschen geben, denen man es nicht recht machen könne. Insgesamt seien die Besucher mit der neuen Location aber zufrieden. Noch bis zum 17. Juli sei die „Urlaubs-Oase“ im Herzen der Frankenmetropole geöffnet, freut sich Förster auf die nächsten Strandwochen in der City.

Sharon, Julia, Wida und Dilan (von links) genießen das Inselflair am Citybeach. © Nikolas Pelke

Nürnberg: „Wir sind häufig am Citybeach“

„Wir sind häufig am Citybeach, um das Urlaubsfeeling zu genießen“, sagt Dilan, die mit ihren Freundinnen Sharon, Julia und Wida an diesem heißen Sommerabend auf die sandige Insel gepilgert ist. Zwischen den Liegestühlen steht eine Karaffe mit Sangria auf dem kleinen Strandtisch. Aus den Boxen sorgen spanische Rhythmen für Ibiza-Flair. „Normalerweise sitzen wir immer am Pool. Aber da haben wir heute keinen Platz mehr gefunden“, sagt Dilan und zeigt auf die runde Strandbar im knietiefen Wasser.

Stella und Cindy haben einen der begehrten Plätze an der Poolbar ergattern können. © Nikolas Pelke

Citybeach in Nürnberg: Besucherinnen finden Stadtstrand „ziemlich cool“

Direkt am Beckenrand unter dem Bastschirm haben es sich derweil Cindy und Stella mit einem Cocktail gemütlich gemacht. Den neuen Citybeach finden die beiden Besucherinnen „ziemlich cool“. Nur die Idee der neuen Chefs, mit hochhackigen Schuhen zum Strand zu pilgern, finden die beiden Besucherinnen etwas daneben. „Wer geht schon mit Highheels zum Strand?“, fragt Stella und verdreht kurz die Augen. Der Hintergrund ist schnell erklärt. Um neues Publikum mit feinem Schuhwerk auf die Insel zu locken, haben die neuen Strandmeister in diesem Jahr zum ersten Mal einen kleinen Bereich ohne Sandboden geschaffen. Aus Kostengründen ist der Inselstrand etwas verkleinert worden. Alte Attraktionen wie das Beachvolleyballfeld gibt es nicht mehr. Füße im Sand, Drink in der Hand: Das alte Erfolgsgeheimnis ist freilich geblieben.

