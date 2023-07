Nach Hitzewelle: Kaltfront mit Unwetterpotential – Wetter-Knall in Franken?

Von: Katarina Amtmann

Nach über 30 Grad am Wochenende wird es in Teilen Bayerns nun sogar noch wärmer. Bis zu 35 Grad sind möglich, doch eine Gewitterzone ist schon im Anflug.

Update vom 12. Juli: Schwere Unwetter zogen in der Nacht über Bayern. Unter anderem in der Oberpfalz stürzten Bäume um, andernorts ging Starkregen nieder. Im Allgäu wurde ein Zirkuszelt umgeweht, zwei Frauen wurden bei dem Unglück schwer verletzt.

Vielerorts sorgten die Unwetter für Schäden, aus Franken sind dagegen keine gravierenden Folgen bekannt. Dort sorgte das Gewitter aber für besondere Bilder. Blitze erhellten im Sekundentakt den Nachthimmel, Bilder zeigen das Spektakel über Fürth und Weißenburg (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen).

Nach Hitzewelle: Kaltfront mit Unwetterpotential – Wetter-Knall in Franken schon heute Abend?

Erstmeldung vom 11. Juli: Nürnberg - Zum Wochenende sind die Temperaturen in Bayern wieder auf über 30 Grad geklettert. Und die Hitzewelle hält auch in der neuen Woche an.

Wetter in Franken: Hitzewelle mit Temperaturen bis 35 Grad - Gewitterzone am Dienstagabend

Am Dienstag, 11. Juli, steigen die Temperaturen in Nürnberg und der Region auf 35 Grad. Das berichtet Wetter-Experte Stefan Ochs in seiner Prognose für die Regnitz-Region auf wetterochs.de. Am späten Abend „erreicht uns von Westen her eine Gewitterzone“, den Zeitpunkt schätzt er auf 22 bis 24 Uhr.

„Das Potenzial ist groß, ebenso aber auch die Unsicherheit“, so Ochs. Bei den einen Wettermodellen gebe es Unwetter, bei anderen nur relativ schwache Gewitter. Bei den Gewittern am Abend besteht dabei die Gefahr von Sturmböen, vor allem auch im Südwesten von Bayern soll es krachen.

In Franken herrscht eine Hitzewelle - folgt bereits am Mittwoch der große Knall? © IMAGO / mhphoto / CHP

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

34 Grad am Samstag - dann kommt Kaltfront mit Unwetterpotential

Mittwoch und Donnerstag werden dann noch 29 beziehungsweise 26 Grad erreicht. Es bleibt trocken und ist wechselnd wolkig mit Zwischenaufheiterungen. „Der Westwind ist tagsüber in Böen stark, in exponierten Lagen am Mittwoch sogar stürmisch“, so der Wetter-Experte.

Am Freitag kommt dann erneut wärmere Luft in die Region. Es ist sonnig und trocken, die Temperaturen steigen auf 30 Grad. Samstag klettert das Thermometer dann sogar auf 34 Grad. „In der Nacht zum Sonntag erreicht uns dann eine Kaltfront mit Unwetterpotential“, so die Wettervorhersage des Experten. (kam)

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.