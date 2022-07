Frau und Kind stürzen in Erlangen von Hochhaus – beide sind sofort tot

In Erlangen ist eine Mutter mit ihrem Sohn offenbar von einem Hochhaus gestürzt. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Ermittlungen laufen.

Erlangen – Zeugen haben am Dienstagvormittag der Polizei gemeldet, dass zwei Personen von einem Hochhaus in Erlangen gestürzt seien. Für die ersten Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei bestätigten sich diese Angaben, wie die Polizei mitteilt. Vor einem Hochhaus am Europakanal (Stadtteil Büchenbach) wurden zwei tote Personen gefunden. Dabei handelt es sich um eine Frau und ein Kind im Vorschulalter. Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Großeinsatz in Erlangen: Frau und Kind stürzen von Hochhaus und sterben

Nach Angaben der Polizei sind die Frau und das Kind wohl von dem Hochhaus gestürzt. Die Körper der beiden Toten würden Verletzungen aufweisen, „die auf einen Sturz aus größerer Höhe schließen lassen.“

Zu den genauen Hintergründen ermittelt nun die Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen schließt die Polizei eine Beteiligung weiterer, bislang unbekannter Personen aus. Laut der Nachrichtenagentur News5 handelt es sich um einen Mutter und ihren Sohn. Von der Polizei bestätigt sind diese Angaben noch nicht. (tkip)

Hinweis zu Berichterstattung nach Suizid: Generell berichten wir nicht über Selbsttötungen, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: (0800)-1 11 01 11.