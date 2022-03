„Von Putins Energien abhängig gemacht“: Heute globaler Klimastreik - Fridays-for-Future-Demos auch in Nürnberg

Von: Magdalena von Zumbusch

„Game Over“ steht beim globalen Klimastreik auf dem Plakat einer Teilnehmerin. Auch in und um Nürnberg demonstiert Fridays for Future an vielen Orten. (Archivbild) © Christoph Schmidt/dpa/Archiv

Der Klimaschutz bleibt eine große Herausforderung. Beim globalen Klimastreik am Freitag, 25, März streikt Fridays for Future in auch in in um Nürnberg - eine Übersicht.

Nürnberg - Zwischen Nachrichten vom Krieg und hohen Corona-Zahlen droht das Thema Klima-Schutz wieder in den Hintergrund zu geraten. Damit dass nicht passiert, findet heute ein globaler Klima-Streik statt. Auf den Demonstrationen in und um Nürnberg wird rege Teilnahme erhofft. Sie finden alle wichtigen Orte für den heutigen Tag hier.

Ukraine und Klima: Fridays for Future streikt heute

Der heutige Streik soll das Thema nicht nur neben dem Ukraine-Krieg und hohen Corona-Zahlen im Bewusstsein der Menschen aktuell halten. Die Demos finden auch gerade vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine statt. Fridays for Future (FFF) hat zu dem weltweiten „Klimastreik“ aufgerufen, um für eine Abkehr von allen fossilen Energieträgern zu werben. „Deutschland hat sich von Putins Energien abhängig gemacht“, kritisieren die Organisatoren der Demos. „Weltweit kollabieren Lebensgrundlagen und wir sind politisch erpressbar geworden.“

Klimastreik im Zeichen der Ukraine

Fridays for Future: Demonstrationen in und um Nürnberg

Nürnberg: 13.30 Uhr Demonstration an der Lorenzkirche

Nürnberg: 18.30 Uhr Sonnenuntergangsdemo am Kornmarkt

Fürth: 16 Uhr Demonstrationszug mit Startpunkt am Grünen Markt

Erlangen: 11.30 Uhr am Schlossplatz

Würzburg: 12.45 Uhr am Franziskaner-Kloster: Die Oberzeller Franziskanerinnen planen eine Teilnahme an dem „Globalen Klimastreik" durch eine Menschenkette entlang der Klostermauer.

Schwabach: 16 Uhr Fahrraddemo am Marktplatz/Martin-Luther-Platz

Roth: 15 Uhr Demonstration auf dem Marktplatz

Hipoltstein: 9 Uhr vor der Residenz

Neumarkt: 14 Uhr vor dem Rathaus

Forchheim: 14.30 Uhr im Le-Perreux-Park

Bamberg: 13 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz

