Rock im Park: Brezel-Preis überrascht Festival-Besucher - Verkäufer schwärmt von Geschäft

Rock im Park: Brezelverkäufer „packt“ aus

Von Nikolas Pelke schließen

Luca schleppt als mobiler Verkäufer rund 80 Brezeln in seinem Korb über das Festivalgelände. Der schweißtreibende Einsatz scheint sich zu lohnen, nur die Besucher müssen bei den Preisen wohl etwas schlucken.

Nürnberg - Nach der Show auf dem Rock in Park-Festival sind viele Fans aushungert. Auch Detlef hat Kohldampf nach dem Auftritt von „Incubus“ und läuft Luca mit seinem vollgepackten Korb direkt in die Arme. „Eine Brezel, bitte!“, sagt der Rocker. „Das macht 5,30 Euro, bitte!“, sagt der mobile Verkäufer. Nach einem kurzen Schockmoment geht der „Deal“ über die Bühne. „Schon teuer, aber ich habe Hunger“, sagt Detlef und beißt in das frisch erworbene Laugengebäck.

+ Luca an der Festival-Brezel-Front: Rund um die Bühnen versorgt der mobile Brezelverkäufer die Rocker mit den salzigen Snacks. © Nikolas Pelke

Rock im Park: Festival-Brezel kostet über fünf Euro

„Die Brezeln gehen gut weg“, freut sich Luca. „Eine Bratwurst wird schnell kalt, ein Eis schmilzt schnell in der Sonne – meine Brezeln sind dagegen total praktisch“, freut sich Luca, der für den „Brezel-Job“ extra aus Köln nach Nürnberg gefahren ist. „Ich bin gerade angekommen und stehe jetzt schon mit einem vollen Korb vor der Bühne.“ Rund 80 Brezeln bekommt der Verkäufer in seinen mobilen Verkaufsstand. „Wenn es eng wird, muss ich den Korb auf dem Kopf tragen.“ Je später der Abend, desto voller die Bühnen und umso härter der Job. Trinkgeld bekommt Luca nicht. „Ich kassiere nur noch bargeldlos über den Chip ab“, sagt Luca. Genug „Kohle“ bleibe nach dem schweißtreibenden Einsatz an der Festival-Brezel-Front trotzdem für den Kölner übrig.

+ Detlef muss bei den Brezel-Preisen kurz schlucken - bezahlt dann aber doch die 5,30 Euro ohne Cash bequem mit dem Chip. © Nikolas Pelke

Rock im Park: Brezel-Verkäufer spricht über Stundenlohn - und das beste an seinem Job

„Ich bekomme einen sehr guten Stundenlohn. Die Arbeit lohnt sich für mich auch finanziell auf jeden Fall“, freut sich der mobile Brezelverkäufer, der daheim am Rhein normalerweise Betriebswirtschaft studiert. „Das Geilste an dem Job sind natürlich die Acts.“ Wenn die Headliner die Bühne betreten, darf Luca seinen Korb in die Ecke stellen und selber als Fan praktisch nach Feierabend mitfeiern. „Dann ist es einfach zu voll und wir kommen sowieso mit den Körben nirgendwo mehr durch“, sagt Luca und zieht mit seinen Brezeln weiter, um die Rocker mit den salzigen Snacks zu versorgen.

Rund 60.000 Festivalgästen werden zur „Rock im Park“ an diesem Wochenende in Nürnberg erwartet. Darunter befinden sich auch zahlreiche Gäste aus aller Welt - sogar aus dem „Mutterland des Rock“.