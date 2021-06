Unbekannter bricht in Auto auf Fürther Einkaufsparkplatz ein - Zeugen gesucht

Pkw beschädigt

Als eine Frau am Dienstag nach dem Einkaufen zu ihrem Auto zurückkehrte, stand die Fahrertür offen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können.

Fürth - Ein unbekannter Täter hat am späten Dienstagnachmittag (1. Juni) in der Südstadt in Fürth* ein Auto aufgebrochen. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts, gab das Polizeipräsidium Mittelfranken* in einer Meldung bekannt.

Fürth: Unbekannter bricht Auto auf Parkplatz auf - Wer hat etwas Verdächtiges gesehen?

Um 17 Uhr fuhr eine Autofahrerin auf den Parkplatz vor dem Einkaufszentrum an der Waldstraße. Dort stellte sie ihren grauen Seat Leon Cupra Kombi ab. Als die Frau nach rund 45 Minuten zurückkehrte, sah sie, dass die Fahrertür ihres Pkws offen stand und der Türgriff beschädigt war. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sucht nun nach Zeugen, die zum Tatzeitpunkt etwas Verdächtiges wahrgenommen haben. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 09 11/21 12 33 33 entgegen.

