Autofahrerin rettet Hund von Schnellstraße in Bayern - und wird auf Facebook gefeiert

Von: Katarina Amtmann

Der gerettet Hund auf dem Arm eines Polizisten. © Polizei Mittelfranken/Facebook

Eine aufmerksame Autofahrerin hat auf einer Fürther Schnellstraße einen Hund gerettet. Die Polizei berichtet von dem Einsatz auf Facebook.

Fürth - Die Polizei Mittelfranken berichtet auf Facebook von einem tierischen Einsatz: Demnach erhielt die Einsatzzentrale am Dienstagnachmittag (1. März) mehrere Anrufe, in denen ein freilaufender Hund auf der Südwesttangente in Fürth gemeldet wurde. „Einer Autofahrerin gelang es den Terrier an der Auffahrtsrampe zur Schnellstraße einzufangen“, ist in dem Post weiter zu lesen.

Autofahrerin rettet bei Fürth Hund von der Straße

Sie übergab das Tier, das an den Hinterläufen leicht verletzt war, an die Beamten der Verkehrspolizei. Über die Tasso-Marke am Halsband konnte die Halterin im Tierregister ausfindig gemacht und verständigt werden. Der „kleine Ausreißer“ konnte seiner Besitzerin kurz darauf übergeben werden. Diese begab sich direkt im Anschluss zum Tierarzt. „Wir wünsche der kleinen Fellnase gute Besserung“, so die Polizei Mittelfranken.

Polizei Mittelfranken und Autofahrerin für Hilfe gefeiert: „Großartig, danke“

Nach nur 6 Stunden hatte der Beitrag schon über 400 Likes. „Großes Dankeschön für Euren Einsatz und natürlich auch ein großes Danke an die Autofahrerin“, kommentiert eine Frau denn Facebook-Post. „Großartig, danke“ oder „Was für eine schöne Nachricht in dieser etwas trostlosen Zeit“ ist dort ebenfalls zu lesen. Besonders die Autofahrerin bekommt viel Lob: „Dankeschön vor allem an die Dame, die nicht weggesehen hat!“ (kam)

