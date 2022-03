„Hilferuf aus den Kliniken“: Fürther Arzt warnt vor Corona-Lockerungen

Von: Helena Grillenberger

Der Pandemiebeauftragte Manfred Wagner im Klinikum Fürth warnt vor den geplanten Corona-Lockerungen. © Daniel Vogl/dpa/Archivbild

Der Fürther Arzt Manfred Wagner appelliert in einem Instagram-Video an die Politik. Er warnt vor Lockerungen und gibt Einblick in die Lage im Klinikum.

Fürth - In der Corona-Krise wurde er durch offene Statements in den sozialen Medien bekannt, jetzt hat Manfred Wagner, Fürther Klinikdirektor, ein neues Video auf Instagram geteilt - einen „Hilferuf aus den Kliniken“, wie er es nennt. Darin warnt er vor weiteren Corona-Lockerungen. „Da schrillen alle Alarmglocken.“

Denn: Die Corona-Auslastung der Intensivstationen sei schon lange nicht mehr das Problem, erklärt Wagner in dem Video. Dennoch orientierten sich die Politiker noch immer an diesen Zahlen und zögen daher „falsche Schlüsse“. Markus Söder hatte diese Woche den „Freedom Day“ für Bayern gestrichen.

Corona: Intensivstationen voll - aber nicht mit Covid-Patienten

Die Intensivstation sei zwar voll, aber es seien nur zwei Covid-Patienten unter den Intensivfällen. Dagegen liegen auf den Normalstationen 44 Patienten – „Tendenz steigend“, so Wagner in dem Instagram-Video. „Der damit verbundene Isolationsaufwand ist immens und es fehlt uns an Kapazität, um andere Patient:innen zu versorgen“, schreibt der Klinikdirektor zum Video. „Eine Regelversorgung ist aufgrund des Pandemiegeschehens derzeit nur eingeschränkt möglich.“

Denn nach wie vor falle Personal aus, bei nach wie vor hohem Zustrom an Akut- und Notfallpatienten. „170 Pflegekräfte und 60 Ärzte haben sich krankgemeldet. Das führt zu Ausfällen in allen Bereichen, auf Stationen, in der Endoskopie und im Kreißsaal“, schreibt der Arzt weiter. Untersuchungen und Operationen, die nicht akut seien, müssten daher erneut aufgeschoben werden.

Corona-Lockerungen würden Lage eher verschlimmern

Niemand, weder Ärzte noch Patienten, könne noch Verständnis für das lange Warten aufbringen. Daher brauche es ein „Überdenken der geplanten Lockerungen“, so Wagner.

Denn diese Lockerungen würden die Lage seiner Ansicht nach eher verschlimmern, da sie zu mehr Infektionen und Personalausfällen führen würden. „Die Pandemie ist noch nicht vorbei“, erinnert der Klinikdirektor. Sein Appell an die Politik: „Bitte mit kühlem Kopf und besonnenen Entscheidungen die Pandemieetappe meistern.“ (hgr)

