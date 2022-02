Wohnungsbrand in Fürth: Drei Personen verletzt - Ursache unklar

Die Feuerwehr Fürth konnte den Brand löschen.

Aus bisher unbekannten Gründen kam es am Mittwoch (2. Februar) zu einem Wohnungsbrand in der Fürther Innenstadt. Drei Personen wurden dabei verletzt.

Fürth – Drei Verletzte und ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro: Am Mittwochmorgen (2. Februar) brannte eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Fürther Innenstadt. Die Ursachen für den Brand sind laut des Polizeipräsidiums Mittelfranken* noch nicht geklärt, allerdings sollen drei Personen leicht verletzt sein.

Nach Brand in Fürth: Drei Personen leiden unter Atembeschwerden

Der Brand ereignete sich demnach in der Marienstraße in Fürth*. Kurz nach 1 Uhr am Morgen erreichte die Einsatzzentrale ein Anruf, dass das erste Obergeschoss brannte. Die Feuerwehr Fürth schaffte es, alle Personen aus dem Mehrfamilienhaus zu retten und den Brand zu löschen.

Dennoch seien drei Bewohner verletzt worden. Darunter befinde sich unter anderem der 52-jährige Wohnungsinhaber, der – wie auch die anderen – über Atembeschwerden klagen soll. Außerdem bestand bei der 26-jährigen Frau und dem 58-jährigen Mann der Verdacht, dass sie eine Rauchgasintoxikation hätten. Sie wurden in ein Krankenhaus gebraucht.

Wohnung bis auf Weiteres nicht bewohnbar

Die Wohnung wurde beim Brand so sehr beschädigt, dass sie erstmal nicht bewohnt werden kann. Es wird geschätzt, dass sich der Sachschaden auf etwa 100.000 Euro beläuft.