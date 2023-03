Von Fürth nach Japan mit dem Fahrrad: Krankheit zwingt Franken zu Pause – „Wäre lebensmüde weiterzufahren“

Von: Miriam Haberhauer

Von Fürth aus brachen Nathanael Fischer (20) und Kevin Mayer (21) zu ihrer Weltreise auf. © Kevin Mayer

Zwei junge Fürther wollen mit dem Rad bis nach Japan fahren. Auch eine Knochenkrankheit und Zelten bei Minusgraden halten sie nicht auf.

Fürth – Knapp 5700 Kilometer Luftlinie liegen zwischen Bayern und Japans Hauptstadt Tokio. Mit dem Flugzeug erreicht man den Inselstaat bequem binnen 20 Stunden – keine Option für zwei junge Fürther: Die beiden haben es sich in den Kopf gesetzt, mit dem Fahrrad bis nach Japan zu fahren.

Mit dem Fahrrad nach Japan: Zwei Fürther auf Weltreise

Am 22. Februar starteten Nathanael „Natty“ Fischer (20) und Kevin Mayer (21) von Fürth aus auf ihre große Reise. Wochenlang haben sie sich intensiv auf das Abenteuer vorbereitet, Routen geplant, Konsulate angeschrieben. Im Gespräch mit Merkur.de erzählen die beiden von ersten Erfolgsmomenten, gesundheitlichen Schwierigkeiten und unerwarteten Überraschungen.

„Bisher haben wir noch nicht so viel geschafft, wie wir eigentlich geplant hatten“, berichtet Mayer. Es sei aber absehbar gewesen, dass sie in der ersten Woche ihr vorgenommenes Tagespensum von 100 Kilometer am Tag, nicht immer erreichen würden. „Am Anfang waren schon 50 Kilometer am Tag anstrengend, mittlerweile schaffen wir die 100 problemlos“, erzählen die Fürther.

Einen Tag brauchten die Fürther, um die Alpen zu überqueren. Belohnt wurden sie mit einer einzigartigen Aussicht. © Kevin Mayer

Die ersten Kilometer: An der Donau entlang nach Budapest

„Die erste Nacht war direkt ein Desaster“, erinnert sich Mayer. „Ich bin aufgewacht und mein Zelt stand vom Regen komplett unter Wasser.“ Doch die beiden wussten sich bislang immer zu helfen: „Wir sind guter Dinge, wir haben mittlerweile auch einen guten Tagesrhythmus gefunden.“ Insgesamt sind für die Weltreise 12 Monate eingeplant. Trotz kleinerer Startschwierigkeiten sind die beiden überzeugt, ihr Reiseziel „locker“ in dieser Zeit erreichen zu können.

Von Bayern aus ging es für die beiden Abenteurer zunächst in den Süden nach Österreich. „Es war ein cooles Gefühl, endlich losfahren zu können“, erzählt Mayer. Nach einem kurzen Abstecher in Salzburg soll es dann an der Donau entlang über Bratislava, Budapest und Bukarest in Richtung Bulgarien und die Türkei und raus aus Europa gehen. Nicht immer sind die Zwanzigjährigen dabei ganz auf sich alleine gestellt: „In Rumänien und der Türkei haben wir Freunde und Familie, bei denen wir übernachten können und die uns übersetzen helfen“, berichtet Fischer.

„Sprung ins kalte Wasser“ – erste Asienreise für Fürther

In Südostasien war bislang noch keiner der beiden: „Das wird ein Sprung ins kalte Wasser“, meint Mayer. Aber schon seit Jahren beschäftigen sich die Fürther intensiv mit der japanischen Kultur. Mit der Zeit wuchs die Faszination für den fernöstlichen Inselstaat immer mehr: „Dann kam eins zum anderen und wir haben uns gedacht, das kann man eigentlich schon machen.“

12 Monate lang wollen die Fürther unterwegs sein, Ende Februar ging es los. © Kevin Mayer

9000 Euro Budget – „Zuschauer bieten uns Unterstützung an“

Wenn die Fürther nicht gerade in die Pedale treten, verbessern sie ihre Japanischkenntnisse oder schneiden Reisevlogs. „YouTube und Social Media waren eigentlich eher als Speicherplatz gedacht.“ Erst später entstand die Idee, dass man die Sozialen Medien auch zur finanziellen Unterstützung verwenden könnte. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg: „Wir sind noch lange nicht so weit, dass man damit viel Geld verdienen könnte“, sagt der 21-Jährige.

Bis dahin leben die Fürther zum Großteil von ihren Ersparnissen: „9000 bis 10.000 Euro Budget haben wir beide eingeplant“, erzählen sie unserer Redaktion. Bis jetzt fahren sie gut mit dieser Strategie – bekommen aber auch unverhoffte Hilfe: „Uns haben auch schon Zuschauer gefragt, ob sie uns unterstützen können“, freuen sich die beiden. Und Unterstützung ist jederzeit gerne gesehen: „Wir wollen ja auch am Ende der Reise noch Geld übrig haben.“

„Rad nur übergangsweise“ – Neuanschaffung in Osteuropa

Im Moment wird gespart, wo es geht. Spätestens in Georgien möchten sich die beiden dann aber neue Räder kaufen. „Das Rad ist nur übergangsweise. In Deutschland hätte uns ein neues Rad oder eine komplette Reparatur das Dreifache gekostet, wie im Ausland“, so Mayer. Aufgrund der Reisestrapazen wird ein neues Fahrgestell wohl dringend nötig sein: „Die Hinterachse hab ich vorher noch austauschen lassen“, erzählt der 20-Jährige.

Bremsen und Gangschaltung würden zwar manchmal Probleme machen, für den Fall der Fälle haben die beiden aber Werkzeug dabei. Mindestens acht Tage müssen die Räder aber wohl noch durchhalten, spätestens dann wollen die Fürther in Osteuropa sein. „Das war ein taktischer Versuch, bis jetzt geht‘s ganz gut“, fasst Fischer den Zustand der Räder zusammen.

Intensive Vorbereitungen – Fürther sehen sich gut vorbereitet

Im Vorfeld der Reise hatten sich die Fürther intensiv auf bürokratische Probleme, benötigte Impfungen und länderspezifische Besonderheiten vorbereitet. Mayer nahm Kontakt zu zahlreichen Botschaften auf und erhielt daraufhin sogar vom Konsulat in Kirgisistan den Auftrag, einen Reisebericht über das Land zu schreiben.

„Wäre lebensmüde direkt weiterzufahren“ – Fürther legen Ruhepause ein

Bis die jungen Männer das Land des Lächelns erreichen, liegt noch ein weiter Weg vor ihnen: Aktuell müssen Mayer und Fischer eine ärztlich verschriebene Ruhepause einlegen. „Natty hatte seit Tagen Druck auf der Brust und im Kopf, ich hab letzte Nacht Schüttelfrost bekommen und bin mitten in der Nacht komplett orientierungslos aufgewacht“, erzählt Fischer. „Es wäre fast schon lebensmüde, direkt weiterzufahren.“

In Österreich gönnen sich die beiden deshalb ausnahmsweise eine Nacht in einer Unterkunft. „Erstmal auskurieren“, heißt es jetzt. „Normalerweise sind wir die meiste Zeit draußen“, berichten die beiden. Nur in Salzburg verbrachten die Fürther eine Nacht im Hostel. Eine Nacht in geschlossenen vier Wänden ist für die Deutschen fast schon Luxus: „In der kältesten Nacht hatte es minus fünf Grad, gefühlt waren es minus zehn“, erzählt Fischer.

Zähneputzen vor dem McDonalds und Zelten bei Minusgraden – für Fischer und Mayer in den nächsten Wochen Alltag. © Kevin Mayer

„Weiß nicht, wie lange ich so eine Reise noch machen kann“ – mit Knochenerkrankung auf Weltreise

Die Ruhepause haben die Fürther wohl dringend nötig, Fischer kämpft ohnehin mit seiner Gesundheit – Er hat eine angeborene Knochenverformung am Knie. Auch deshalb wollte er die Reise unbedingt machen: „Ich weiß nicht, wie lange ich so eine Reise noch machen kann“, sagt der 20-Jährige. „Die erste Woche hab ich davon so gut wie gar nichts gemerkt“, erzählt Fischer. Erst nach der Alpenüberquerung kamen die Schmerzen – „Jetzt heißt es Zähne zam und durch.“

Um auf Weltreise zu gehen, kündigte Fischer auch seinen Ausbildungsplatz als Veranstaltungstechniker. Doch sein Arbeitgeber reagierte mit Verständnis, als sie den Grund erfuhren: „Sowas macht man nur einmal im Leben. So eine Reise vergisst man nie wieder, das ist mir mehr wert“, erklärt der 20-Jährige seine Entscheidung. Nach der Zwangspause geht es für Fischer und Mayer über Linz weiter nach Wien. Für eine Nacht wollten sie dort bei einem Freund unterkommen, bevor es weiter in Richtung Osteuropa geht.

Auch Simon Piwowarsky aus Zorneding im Landkreis Ebersdorf legte mit seinem Rad ein Jahr lang tausende Kilometer zurück. Seine Reise führte ihn über die USA und Neuseeland um die halbe Welt. (mlh)

