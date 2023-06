Kinder (12, 14) fahren mit Auto zu Supermarkt - und klauen Wodka und Süßes

Von: Katarina Amtmann

Zwei Kinder klauten Wodka und Lebensmittel im Wert von mehreren hundert Euro aus einem Supermarkt (Symbolbild). © IMAGO / Panthermedia

Ein Junge und ein Mädchen im Alter von 14 beziehungsweise 12 Jahren klauten in einem Supermarkt. Zuvor waren sie mit einem Auto dorthin gefahren.

Fürth - Wodka, Torten und Schokoröllchen - das und noch weitere Lebensmittel im Wert von mehreren hundert Euro hat ein junges Duo aus einem Supermarkt in Fürth gestohlen. Der Junge und das Mädchen im Alter von 12 und 14 Jahren nutzen für ihre „Diebestour“ außerdem das Auto eines Verwandten. Das teilte die Polizei am Sonntag, 11. Juni, mit.

Kinder (12 und 14) klauen in Fürther Supermarkt - Auto steht auf Parkplatz

Ein Mitarbeiter des Geschäfts hatte demnach am Freitag beobachtet, wie die Kinder Waren in ihren Taschen verstauten und den Laden verließen, ohne zu bezahlen. Er sprach die Beiden an und brachte sie in sein Büro. Dort fanden die hinzugerufenen Polizisten bei einer Durchsuchung einen Autoschlüssel - und den dazugehörigen Wagen auf dem Parkplatz des Supermarktes.

Polizei ermittelt nach Diebstahl in Fürther Supermarkt

Der Junge (14) wurde von den Beamten nach Hause gebracht, das Mädchen kam zurück in eine Jugendschutzstelle. Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls und wegen des Verdachts des Fahrens ohne Führerschein. (kam/dpa)

