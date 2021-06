Passanten finden Neugeborenes auf Wiese - Zustand kritisch - Polizei sucht mit Hubschrauber nach Mutter

In Langenzenn

In Langenzenn im Kreis Fürth haben Passanten ein Neugeborenes auf der Wiese entdeckt. Die Polizei fahndete sofort nach der Mutter des Kindes.

Langenzenn - Schock in Langenzenn (Landkreis Fürth): Passanten haben am Mittwochmorgen gegen 6.40 Uhr auf einer Wiese in der Nähe der Ortsstraße ein Neugeborenes entdeckt. Wie die Polizei Fürth berichtet, alarmierten sie daraufhin sofort die Polizei und den Rettungsdienst und blieben bis zu deren Eintreffen bei dem Baby.

Nach der Mutter wurde mit Rettungshubschraubern und Polizeihunden gefahndet. Die Polizei fand sie gegen 8 Uhr in ihrer Wohnung in Langenzenn. Die Gründe für ihr Handeln sind noch offen - die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

Das Kind und die Mutter sind in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Säugling befindet sich in einem kritischen Zustand. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

