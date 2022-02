Bild der Verwüstung in Fürth: Lkw kracht in Wohngebiet in Fahrzeuge - mehrere Autos gehen in Flammen auf

Von: Tanja Kipke

Teilen

Augenzeugen filmten das Geschehen. © NEWS5 / Augenzeugenmaterial

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagabend in Fürth ereignet. Ein Lkw-Fahrer ist in mehrere parkende Autos gekracht, die teilweise in Flammen aufgingen.

Fürth - Ein Lkw-Fahrer rammte gegen 19 Uhr mehrere geparkte Autos in der Hardstraße in Fürth. „Einige Pkw fingen dabei Feuer“, teilt die Polizei mit. Die Feuerwehr Fürth und der Rettungsdienst seien noch im Einsatz (Stand 20.31 Uhr).

Schwerer Unfall in Fürth: Lkw rammt mehrere Autos - Polizei gibt Statement

Ein Polizeisprecher erklärte auf Nachfrage von Merkur.de, der Lkw habe mehrere Autos gerammt und diese „teilweise ineinander geschoben, in Hausfassaden geschoben“. Die Ursache sei noch nicht gänzlich geklärt. „Das Ausmaß der Beschädigung ist noch nicht klar“, teilte der Sprecher mit. „Was das Ganze spektakulärer gemacht hat war, dass teilweise Fahrzeuge angefangen haben zu brennen.“ Einzelne Hausfassen sind durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen worden. „Da ist sehr, sehr viel los im Moment.“

Eine Schneise der Verwüstung zieht sich druch die Hardstraße in Fürth. © NEWS5 / Oßwald

Der Fahrer des Lkws hatte offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in der Hardstraße in über 30 Autos gekracht. Das berichtet News5, die sich vor Ort befinden. Das Feuer hat auch auf ein angrenzendes Haus übergegriffen und dieses massiv beschädigt. Ob es Verletzte gab, ist bislang noch unklar. Laut der Nachrichtenagentur sei der Lkw-Fahrer von der Polizei festgenommen worden. Dies ist jedoch noch nicht bestätigt. (tkip)