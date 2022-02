Auseinandersetzung in Fürther Innenstadt: Mann durch Messerangriff schwer verletzt

Nach einem Messerangriff in der Fürther Innenstadt, ermittelt nun die Mordkommission. © Lino Mirgeler/dpa

In der Fürther Innenstadt wurde einen Mann durch einen Messerangriff schwer verwundet. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Fürth – Laut Polizeipräsidium Mittelfranken hat sich am Freitagabend (4. Februar) in der Fürther Innenstadt eine folgenschwere Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten ereignet. Dabei wurde ein 23-jähriger Mann so schwer verletzt, dass er umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Fürth: Messerangriff mit fatalen Folgen

Gegen 22.45 Uhr wurde die Fürther Polizei* alarmiert, um eine Auseinandersetzung vor einem Restaurant in der Königsstraße zu beenden. Als die Streife eintraf, fiel den Beamten sofort auf, dass ein handfester Streit zwischen mehreren Personen, im sogenannten „Kettengässchen“, im Gange war. Die Polizei wollte die anwesenden Personen sofort einer Kontrolle unterziehen, woraufhin einige umgehend die Flucht ergriffen. Zurück blieb nur ein schwer verletzter 23-jähriger Mann, dem offensichtlich mehrere Stichwunden zugefügt wurden.

Der Mann wurde daraufhin schnellstmöglich medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Stich- und Schnittverletzungen waren so schwer, dass eine Notoperation nötig wurde. Glücklicherweise schwebe der junge Mann jedoch nicht in Lebensgefahr, gab das Polizeipräsidium bekannt.

Fürth: Nach Messerangriff - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Zwei Tatverdächtige konnten innerhalb kurzer Zeit von der Polizei festgenommen werden. Inwiefern diese beiden Personen an der Tat beteiligt waren, wird momentan noch ermittelt. Außerdem hat die Mordkommission der Kripo Fürth die Ermittlungen wegen des Verdachts auf einen versuchten Tötungsdelikt aufgenommen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen der Tat, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Nummer (0911) 2112 3333 zu melden.

