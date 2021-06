Exhibitionist in Fürth: 36-Jähriger entblößt sich in „schamverletzender Weise“ vor Mädchen

Täter wurde festgenommen

Ein 36-jähriger Mann hat sich in Roßtal gegenüber einem Kind entblößt. Die Polizei konnte den Exhibitionisten festnehmen.

Roßtal - Am Mittwochnachmittag (2. Juni) hat sich ein 36-jähriger Mann in Roßtal im Landkreis Fürth* vor einem Kind entblößt. Die Polizei konnte den psychisch auffälligen Exhibitionisten festnehmen.

Fürth: Exhibitionist entblößt sich vor Mädchen und wird in Klinik gebracht

Der Mann trat dem jungen Mädchen gegen 16 Uhr in der Unteren Bahnhofstraße gegenüber, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken* in einer Pressemitteilung schreibt. Dabei entblößte er sich vor dem Kind in “schamverletzender Art und Weise”.

Aufgrund der abgegebenen Beschreibung konnten Beamte den 36-Jährigen im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung festnehmen. Aufgrund seines psychisch auffälligen Zustandes wurde der Mann umgehend in eine Fachklinik gebracht. Das Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei übernimmt die weitere Sachbearbeitung. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

