Junge Frau mit Stichverletzungen gefunden - Fahndung nach Verdächtigem ohne Erfolg

Von: Katarina Amtmann

Auch Suchhunde waren im Einsatz. © NEWS5 / Oßwald

Eine Frau wurde in Fürth mit Stichverletzungen gefunden und berichtete von einem Angriff durch einen Mann. Eine Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg.

Fürth - Eine junge Frau mit Stichverletzungen löste am Donnerstagabend (18. August) im Bereich der nördlichen Fürther Innenstadt Fahndungsmaßnahmen der Polizei aus. Die 22-Jährige hatte angegeben, von einem unbekannten Täter attackiert worden zu sein. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Polizei ermittelt nach Angriff in Fürth - 22-Jährige mit Stichverletzungen

Gegen 20 Uhr hatte eine Passantin die Leitstelle verständigt, weil sie auf dem parallel zur Angerstraße verlaufenden Fußweg an der Rednitz eine verletzte Frau angetroffen hatte. Der Rettungsdienst stellte kurz darauf fest, dass die 22-Jährige zwei Stichverletzungen in den Oberkörper erlitten hatte.

Eigenen Angaben zufolge war sie von einem unbekannten Mann zunächst angesprochen und anschließend unvermittelt attackiert worden. Mit einem unbekannten Gegenstand seien ihr dann die beiden Stichverletzungen zugefügt worden. Anschließend habe sich der Angreifer in stadteinwärtige Richtung entfernt.

Die junge Frau kam in ein Krankenhaus, nach Auskunft der Ärzte besteht keine Lebensgefahr.

Frau berichtet von Attacke in Fürth - So beschreibt sie den Verdächtigen

circa 45-50 Jahre alt

ungefähr 1,90 Meter groß

brauner Bart

bekleidet mit blauer Jeanshose, grauem Pullover

trug eine graue Wollmütze und eine Sonnenbrille

Angriff in Fürth - Fahndung ohne Erfolg

Die Polizei Fürth leitete im Umfeld der Angerstraße eine Fahndung mit mehreren Streifen ein. Auch zwei Personensuchhunde kamen zum Einsatz. Zunächst konnte im Zuge dieser Fahndungsmaßnahmen keine tatverdächtige Person festgenommen werden.

„Bereits in den Abendstunden waren Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken in die ersten Ermittlungsmaßnahmen eingebunden. Bislang ist unklar, aus welcher Motivation heraus der von der 22-jährigen Frau geschilderte Angriff erfolgt sein könnte“, so die Polizei. (kam)

